【加薪機會】 UNIQLO及GU宣布加薪高達24%　店長職級淨收入可達年薪百萬

▲ (UNIQLO網站)

UNIQLO及GU母公司迅銷集團今（14日）表示，香港區域作出薪酬調整，包括辦公室和前線 店舖員工，加薪幅度最高達 24%，調整於 2023 年 2 月起的薪酬生效。

迅銷集團指，以前線店舖員工為例，入職起薪點增幅接近10%；按業務貢獻、個人發展及管理才能等表現，店長職級淨收入可達年薪百萬港幣。另外，透過專為大學畢業生而設之 UNIQLO Management Candidate （UMC） 及 GU Management Candidate （GMC） 計劃入職的員工，起薪點上調至港幣 25,500。

集團於新聞稿中表示，UNIQLO 及 GU 希望藉薪酬調整為契機，驅動全 員改變工作方式，在追求提供優質客戶服務的同時與世界接軌，蛻變成為少數精銳的精英團隊， 並獲得等同適當國際標準的薪酬待遇。 除調整薪酬外， UNIQLO 及 GU 亦將於 2023 年 9 月 1 日起大幅上調店舖員工可享有之法定假期日數至 每年 17 日，與公眾假期看齊，照顧員工身心健康。

為配合業務發展，UNIQLO 目標於未來六個月在香港增聘 300 名前線的店舖員工，GU 近期亦有增聘 計劃。而每年兩次的 UMC 及 GMC 招聘亦會繼續進行，公司會為入職員工提供全面和集中的培訓， 培育新一代年青僱員能迎接挑戰， 目標在最短期內成為店長後到海外發展或在港繼續以高速成長為 目標成為集團的經營者。 UNIQLO 及 GU 視員工為公司寶貴的資產，會繼續優化以集團工作方式為目的的人事制度，讓每位 員工都能發揮潛能，為集團進一步發展作出貢獻。

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責任編輯：陳展棋