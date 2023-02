【Crown Me】黃心穎新歌MV騷胸露背超吸睛 　親解歌曲靈感來源：忽略自己真正的需要

▲ 大家覺得呢首歌點樣呢?

黃心穎日前無預警下宣布復出,更「轉職」做歌手,在昨日情人節(2月14日)推出新歌《Crown Me》,正式上架音樂平台和MV面世,此舉引起網民關注,歌曲僅上架13小時,已超過十萬觀看次數,足見大家對心穎的舉動仍然關注!

【Crown Me】黃心穎親填詞抒發心聲 透露三圍數字自嘲Cheap【內附歌詞】

歌曲歌詞自嘲

《Crown Me》全首歌歌詞也是英文,由黃心穎一手包辦作曲、作詞、編曲和監製。此外,她的男友、RubberBand鼓手黎萬宏(泥鯭)參與編曲和監製。

而且,歌詞當中提到自己三圍數字「the desired 33-23-35」,並又以「naughty」、「bitch」、「cheap」自嘲,同時稱這些形容,她都全樂意接受。

▲ MV內很多高炒鏡頭。

MV造型性感引注意

在MV內她先後以3個不同造型登場,最初先是被困在盒子內,一頭長髮再加低胸長裙,在高炒鏡頭下大晒事業線和玉背,吸睛十足!

隨後,她換上一襲白色型格西裝Look ,坐在長餐桌前,最後「綠魔」上身,與大批舞蹈員跳唱,當中更不乏扭腰、自摸等性感動作,眼神流露自信,狀態大勇。

心穎亦在社交網上載MV的花絮照,並以英文留言:「Just very very grateful for this new found passion, and for everyone who have helped and encouraged me along the way. Thank you team. Thank you teachers, friends, and family」大意指從歌曲找到熱情,感謝一直在我身邊幫助及鼓勵我的人,感謝我的團隊、老師、朋友及家人。

親解歌曲靈感來源

她接受傳媒訪時透露為何選擇英文歌,因她指歌曲概念來自人對於數字同名銜的過於追求和花太多時間在網絡世界塑造自己、而偏離了真實的自己、忽略了自己真正的需要。

她又表示純粹覺得歌曲會襯英文多一點,所以選擇英文歌詞,又感謝各方祝福支持,覺得有人留意她的作品已是很大的鼓勵。

歌曲推出後,引起網民紛紛留言「人一定有錯時候 經一事長一智」、「歌詞好有意思」,亦有人認為她不應再在幕前出現,好好過平凡日子。

