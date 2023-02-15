【奪命車禍】媽媽開車載子女失控撞欄　5歲兒坐副駕駛座拋出車外亡

▲ 台灣一名媽媽開車載著一對子女，不料失控撞欄，坐在副駕駛座的5歲兒子拋出車外亡。

日前台灣發生一宗奪命交通意外，一名媽媽開車載著一對子女及朋友，不料失控撞欄，坐在副駕駛座的5歲兒子拋出車外，送往醫院搶救仍告不治。事件造成一死三傷，再次引起大眾對兒童乘車安全的關注。

綜合台灣傳媒報道，事發於周一（13日）傍晚6時多在國道1號彰化路段，一名42歲媽媽駕駛私家車，車上有其5歲兒子、2歲女兒及一位朋友，一行4人準備回高雄。私家車途中疑失控撞防護欄，車上2人拋出車外，坐在副駕駛座的男童，他當場沒有呼吸心跳，媽媽坐在一旁崩潰痛哭。

最新影片︰

5歲兒子頭部重創不治

從事發現場的影片可見，一輛白色私家車撞上防護欄而變形，私家車周圍散滿一地物品。溪湖消防分隊長楊勝明接受當地傳媒訪問時講述，一名5歲辛姓男童倒臥車外，疑似拋出車外，男童的頭部重創，面部嚴重受傷，救護人員即時為他急救。

車禍傷者被送至彰化醫院，該院急診部醫師藍傑指出，傷勢最嚴重的男童在搶救過程中，一度恢復微弱呼吸及心跳，不過經過一個多小時急救後仍返魂乏術。至於車內另一名2歲的辛姓女童當時被困安全座椅，幸只是輕微擦傷，送院時意識清醒。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

依台灣「道路交通管理處罰條例」規定，小型車附載兒童行駛時，應將幼童依規定方式安置在安全椅上，年齡逾4歲至12歲以下或體重逾18公斤至36公斤以下兒童，應坐於後座及繫上安全帶。故此未滿12歲人士坐在副駕駛座，最高可罰款3000元新台幣（約780港元）。

確保兒童乘車安全

至於在香港，據運輸署網頁資料顯示，3歲以下的兒童如坐在私家車、私家小巴或貨車的前座，必須使用認可的兒童束縛設備。私家車上3歲及以上的年幼兒童亦應使用兒童束縛設備（如有），以加強保護作用。如沒有兒童束縛設備，這些兒童乘客便須使用一般的安全帶。

運輸署指出，12個月或以下（或體重9公斤以下不能自己坐穩的嬰兒）應讓他們躺在便提式嬰兒床上或嬰兒籃內，該嬰兒床應放在汽車後座；9個月至4歲（或體重9至18公斤可自己坐穩的兒童）最好使用兒童安全椅；3歲至12歲（或體重15至36公斤的兒童）使用由一條腰帶及兩條肩帶組成的兒童安全帶，或是選用普通安全帶加配高墊，連同背後橫帶用以調整斜帶位置。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳