【跨性別歧視】長年受校園欺凌被迫退學　16歲跨性別少女網紅公園遇刺身亡

▲ 16歲跨性別少女網紅公園遇刺身亡。

因為跨性別身份飽受歧視，甚至遭當街刺死。英國一名年僅16歲的TikTok跨性別女性網紅，長年遭受校園欺凌，遭學校開除，近日更在光天化日之下於公園被刺死，陳屍小徑，警方正調查案件。

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據外媒報道，事發於2月11日，16歲的TikTok網紅Brianna Ghey，被發現陳屍於英國沃靈頓（Warrington）一個公園的小徑，身上有刺傷，目前正進行驗屍。有自稱是Brianna的友人向媒體透露，Brianna是一名跨性別少女，她多年來一直在學校受到欺凌，而Brianna亦於受害前5日在TikTok影片透露，自己被學校開除。

▲ Brianna Ghey是跨性別女性。（ Twitter圖片）

而在被謀殺前不久，Brianna亦在TikTok發布生前最後一段影片，她一邊在公園散步、一邊對鏡頭說話，背景正是她遇害的地點。在她的死訊曝光後，不少人在網上發文或留言哀悼，稱她為「甜美天使」、「美麗的女孩」等。

▲ 她生前飽受校園欺凌。（沃靈頓警方照片）

Brianna生前就讀的Birchwood社區高中校長，對她的死訊表達震驚和悲痛，校方會盡最大努力，支持學生和校園社區；家人發表的聲明中說，Brianna是深受喜愛和超越生命的人物，會給遇到她的人留下深刻印象，

她年輕的生命逝世，給我們家庭留下巨大空洞。

警方指，現正以具針對性的襲擊調查案件，並拘留了兩名15歲的男女，但暫無證據指向仇恨犯罪。警方亦呼籲，發現任何線索或持有閉路電視畫面的民眾主動向警方聯絡。

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責任編輯︰王明芳