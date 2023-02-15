  • 15°C
香港時間 : 2023215日 (週三) 10:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跨性別歧視】長年受校園欺凌被迫退學　16歲跨性別少女網紅公園遇刺身亡

教育 10:28 2023/02/15

分享：

分享：

熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

16歲跨性別少女網紅公園遇刺身亡。

因為跨性別身份飽受歧視，甚至遭當街刺死。英國一名年僅16歲的TikTok跨性別女性網紅，長年遭受校園欺凌，遭學校開除，近日更在光天化日之下於公園被刺死，陳屍小徑，警方正調查案件。

最新影片：

童學園
【童學園】德瑞國際學校雙語教學接軌國際　培育世界公民 通往全球頂尖學府

據外媒報道，事發於2月11日，16歲的TikTok網紅Brianna Ghey，被發現陳屍於英國沃靈頓（Warrington）一個公園的小徑，身上有刺傷，目前正進行驗屍。有自稱是Brianna的友人向媒體透露，Brianna是一名跨性別少女，她多年來一直在學校受到欺凌，而Brianna亦於受害前5日在TikTok影片透露，自己被學校開除。

Brianna Ghey是跨性別女性。（ Twitter圖片）

而在被謀殺前不久，Brianna亦在TikTok發布生前最後一段影片，她一邊在公園散步、一邊對鏡頭說話，背景正是她遇害的地點。在她的死訊曝光後，不少人在網上發文或留言哀悼，稱她為「甜美天使」、「美麗的女孩」等。

她生前飽受校園欺凌。（沃靈頓警方照片）

Brianna生前就讀的Birchwood社區高中校長，對她的死訊表達震驚和悲痛，校方會盡最大努力，支持學生和校園社區；家人發表的聲明中說，Brianna是深受喜愛和超越生命的人物，會給遇到她的人留下深刻印象，

她年輕的生命逝世，給我們家庭留下巨大空洞。

警方指，現正以具針對性的襲擊調查案件，並拘留了兩名15歲的男女，但暫無證據指向仇恨犯罪。警方亦呼籲，發現任何線索或持有閉路電視畫面的民眾主動向警方聯絡。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【成長悲哀】重男輕女家庭長大自小被打罵　港媽童年陰影致性格缺憾︰我好憎父母
10:46 2023/02/10
【成長悲哀】重男輕女家庭長大自小被打罵　港媽童年陰影致性格缺憾︰我好憎父母
【功課壓力】初中生不想做功課一把火燒書　9歲女與父母鬥氣離家出走
16:12 2023/02/04
【功課壓力】初中生不想做功課一把火燒書　9歲女與父母鬥氣離家出走
【校長專欄】家校的幸福感教育　聖提摩太小學校長︰讓孩子看見「我是有價值」
10:36 2023/02/14
【校長專欄】家校的幸福感教育　聖提摩太小學校長︰讓孩子看見「我是有價值」

你可能感興趣

【成長悲哀】重男輕女家庭長大自小被打罵　港媽童年陰影致性格缺憾︰我好憎父母
10:46 2023/02/10
【成長悲哀】重男輕女家庭長大自小被打罵　港媽童年陰影致性格缺憾︰我好憎父母
【功課壓力】初中生不想做功課一把火燒書　9歲女與父母鬥氣離家出走
16:12 2023/02/04
【功課壓力】初中生不想做功課一把火燒書　9歲女與父母鬥氣離家出走
【校長專欄】家校的幸福感教育　聖提摩太小學校長︰讓孩子看見「我是有價值」
10:36 2023/02/14
【校長專欄】家校的幸福感教育　聖提摩太小學校長︰讓孩子看見「我是有價值」
家庭關係 罪案 謀殺 校園欺凌 網絡熱話

最高瀏覽

【樂壇天后】李玟與富豪丈夫離婚？　Coco情人節前夕暗示離婚：離開是最好的安排
13:05 2023/02/14
【樂壇天后】李玟與富豪丈夫離婚？　Coco情人節前夕暗示離婚：離開是最好的安排
【Crown Me】黃心穎親填詞抒發心聲　透露三圍數字自嘲Cheap【內附歌詞】
14:41 2023/02/14
【Crown Me】黃心穎親填詞抒發心聲　透露三圍數字自嘲Cheap【內附歌詞】
【死性不改】雯雯獲出價50萬包養一個月　被追問張致恒性能力以14字回覆
16:54 2023/02/14
【死性不改】雯雯獲出價50萬包養一個月　被追問張致恒性能力以14字回覆