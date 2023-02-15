【消委會】兩款抽濕機表現不符聲稱　金章牌樣本裝過濾器後抽濕量跌四成

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近日本港出現回南天氣，家中環境充滿濕氣，抽濕機則十分有用。消費者委員會測試了市面上14款抽濕機，結果顯示，有「惠而浦」及「金章牌」樣本在安裝HEPA過濾器後量得的每日抽濕量均大跌，其中「金章牌」在廠商慣用的測試環境下，即溫度30°C及相對濕度80%，每日抽濕量較聲稱低41%。

消委會促請有關廠商以標準環境（溫度26.7°C及相對濕度60%）量得的數據提供予消費者參考，消費者在選購時亦應參考能源標籤上標示的抽濕量。

消委會測試的14款抽濕機包括4款二合一空氣淨化抽濕機及10款抽濕機。前者樣本的售價由$3,990至$6,180，隨機附有HEPA過濾器；而後者樣本的售價由$2,099至$6,080，當中1款亦附有HEPA過濾器作為贈品。

14款樣本於標準環境下聲稱每日的額定抽濕量由8.5升至18升，而於廠商慣用環境下聲稱每日的額定抽濕量則由14升至30升。是次測試比較了各樣本的抽濕效能、抽濕量吻合度、寧靜程度及使用方便程度，另外亦測試4款二合一空氣淨化抽濕機的空氣淨化功能。

消委會測試結果發現，在標準環境下，「惠而浦」及「金章牌」較其聲稱數值分別低約13.2%及23.1%；而在廠商慣用環境下，更發現每日抽濕量較聲稱低14.7%及41%；該2款樣本均標示1級能源效益級別，惟安裝HEPA過濾器後量得的能源效益級別分別降至2級及4級。消委會已經將有關測試結果交予機電工程署（機電署）及海關跟進。

消委會指，多年來有抽濕機廠商以其慣用環境測試所量得的數值，作為每日抽濕量的聲稱，惟該測試條件未能反映實際使用時的室內環境，有誤導消費者之嫌，促請有關廠商以標準環境量得的數據提供予消費者參考。

該會又建議，消費者在選購時亦應參考能源標籤上標示的抽濕量，不宜單憑廠商在非標準環境下量度的聲稱數值作選購決定。

「金章牌Zanuss」表示根據說明書的指示，在正常操作下不用安裝HEPA過濾器，HEPA過濾器為隨機附送的贈品。

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記者：陳麗娜