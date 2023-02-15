【人有三急】港鐵座位驚現疑似「屎漬」　網民：可能肚痛去唔切

▲ 港鐵座位驚現疑似「屎漬」。

搭車途中人有三急？日前有網民分享，指乘搭港鐵將軍澳綫時，發現列車座位上有疑似糞便的痕跡，不少人看過相片後都直呼噁心。

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該名網民於Facebook群組「將軍澳主場」發文，指於2月13日中午乘搭港鐵將軍澳綫，在調景嶺站上車時，發現列車座位疑沾有「屎漬」。從相片可見，兩個座位上有大片深啡色的污漬，更疑似有人坐過。樓主表示，當時車廂仍有較多空位，「有人想坐時我用眼神令大家留意」，其後亦有通知職員處理。

貼文一出即引起不少網民回應，不少人都直呼「噁心」，又紛紛留言「佢是否唔舒服」、「我諗佢都唔想，可能肚痛去唔切」、「如果真係瀨咗，都好慘啫」、「土地供應不足」。

屯馬綫列車現排泄物蹤跡

近日本港多處出現「便便」蹤跡，早前有網民於「屯門公路塞車關注組」上分享，於港鐵屯馬綫列車上發現排泄物的污漬。另外，亦有網民於屯門市廣場上發現遍地大便，引來不少網民熱議，更指疑似與香港放寬入境條例有關。

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責任編輯：羅嘉欣