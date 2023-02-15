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【預支蜜月】懶理舊愛黃心穎情人節出歌　馬國明攜湯洛雯赴泰享受二人世界

娛樂 11:45 2023/02/15

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熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

馬國明和湯洛雯赴泰國旅行享受二人世界。

馬國明前日剛剛49歲生日，舊愛黃心穎選舉於情人節應節復出兼出歌，不過馬明不但懶理，更與未婚妻湯洛雯赴泰國旅行，享受二人世界。

靚湯分享與馬明旅行的影片，二人一邊觀賞全方位日落海景，一邊撐枱腳，十分浪漫。

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馬明靚湯出遊

馬明和靚湯近日飛往泰國旅行，有網民遇見二人吃自助餐，甚有風度的馬明為靚湯拿食物，Sweet到爆！

靚湯其後大方分享泰國靚景，二人於無敵海景位置品嚐美食，鮮花佈置配上日落靚景，相信定必很難忘。

靚湯又分享食甜品的狀況，面對清透沙灘及天海一色的環境，這次旅行一定差足電！

馬國明湯洛雯宣布訂婚　「2LINE黨」好姊妹蔣家旻：好戥佢哋開心

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黃心穎出歌

另一邊廂，馬明前度黃心穎於情人節推出新歌《Crown Me》，親自包辦作曲、作詞、編曲和監製，同時亦找來男友、RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）參與編曲和監製，憑歌寄意抒發感受。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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