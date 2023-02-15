【網絡熱話】小西灣水果檔阿姐旁若無人剪腳甲　街坊驚嚇：恐脚甲彈至水果上

▲ 小西灣水果檔阿姐旁若無人剪腳甲，街坊驚嚇：恐脚甲彈至水果上。

近日，小西灣一名水果檔阿姐被拍到在檔口以高難度動作，旁若無人地在街邊脫鞋單脚站立，並疑似用剪水果的剪刀來剪脚甲。該名水果檔阿姐的行為引起網民熱議，批評阿姐不注意衛生，更恐怕她的指甲會彈至水果上。

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有網民在Facebook群組「柴灣小西灣關注組 2.0」發佈帖文並上載照片留言指，

門口的阿姐剪完腳甲的鉸剪，會唔會洗吓先去剪生果呢？

從照片可見，小西灣的一名水果檔女員工，在街頭脫下鞋子，以「金雞獨立」的姿勢站立，同時一隻手捉住自己的脚趾，另一隻手則用疑似剪水果用的剪刀來為自己剪脚甲，完全旁若無人。

相片曝光後不少網民批評水果檔阿姐沒有衛生意識，行為不妥，更恐怕她剪脚甲所用的剪刀為平時用於剪水果的工具，擔心她剪脚甲時脚甲會彈至水果上。網民直言對涉事水果檔的衛生問題感到質疑，並表示以後不敢再光顧涉事水果檔。

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責任編輯：羅嘉欣