  • 18°C
香港時間 : 2023215日 (週三) 12:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【台灣旅行】走入桃園機場長榮貴賓室　直擊自助餐區自製珍珠奶茶

休閒消費 11:07 2023/02/15

分享：

分享：

熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

長榮航空於台北桃園機場的貴賓室The Infinity。

台灣全面開通自由行， 大家又要預備出行。前往台灣的航空公司中，長榮航空是不少人的選擇。今次記者獲邀參觀位於台北桃園機場的長榮航空貴賓室（EVA Air Lounge），一嘗商務艙客人專享的服務和待遇。

設於桃園機場裡第二航廈內的長榮航空貴賓室共有4 間，包括：The Garden、The Infinity、The Star和The Club。每間貴賓室能夠使用的資格亦有分別，如持有長榮會員卡的三個級別（銀卡、金卡及鑽石卡）便可分別進入The Club、The Star及The Garden，至於The Infinity則提供予皇璽桂冠艙/桂冠艙/商務艙、星空聯盟頭等艙/商務艙旅客使用。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

今次參觀的貴賓室正是The Infinity，採閃爍星空、璀璨天空樹與優雅曲型牆面設計的貴賓室，設有4間寬敞明亮、乾濕分離的淋浴間及哺乳室，照顧不同乘客需要。同時全區提供Wi-Fi，在商務中心中亦有不同的辦公設備可供工作之用。

至於自助餐區，提供輕量的包點及熱食，亦有紅白酒、汽水等飲料供應，較特別是可自製珍珠奶茶，上機前繼續享用台式風情。

The Infinity 貴賓室使用資格：

開放時間：05:30至23:30

地點位置：第二航廈管制區4F

使用資格：長榮航空商務艙登機證

機票$2039起

現時長榮航空每日都有提供客機由香港飛台北桃園機場，經濟艙機票由$2039起，商務艙約由$3142起。

記者：eric
 

相關文章

【台灣旅行】直擊台灣燈會3大打卡位　情人節萬千燈泡打造浪漫星空
13:40 2023/02/13
【台灣旅行】直擊台灣燈會3大打卡位　情人節萬千燈泡打造浪漫星空
【台灣旅行】直擊為期一個月南投櫻花祭　訪日本認證海外賞櫻名所攻略【內附詳情】
10:31 2023/02/10
【台灣旅行】直擊為期一個月南投櫻花祭　訪日本認證海外賞櫻名所攻略【內附詳情】
【台灣自由行】台灣正式宣佈開放港人自由行　 2月20日早上9時可申請入台證
11:08 2023/02/14
【台灣自由行】台灣正式宣佈開放港人自由行　 2月20日早上9時可申請入台證

你可能感興趣

【台灣旅行】直擊台灣燈會3大打卡位　情人節萬千燈泡打造浪漫星空
13:40 2023/02/13
【台灣旅行】直擊台灣燈會3大打卡位　情人節萬千燈泡打造浪漫星空
【台灣旅行】直擊為期一個月南投櫻花祭　訪日本認證海外賞櫻名所攻略【內附詳情】
10:31 2023/02/10
【台灣旅行】直擊為期一個月南投櫻花祭　訪日本認證海外賞櫻名所攻略【內附詳情】
【台灣自由行】台灣正式宣佈開放港人自由行　 2月20日早上9時可申請入台證
11:08 2023/02/14
【台灣自由行】台灣正式宣佈開放港人自由行　 2月20日早上9時可申請入台證
台灣 旅遊資訊 台北 自由行 長榮航空 機場 桃園

最高瀏覽

【爺孫戀】72歲李龍基與中年女友將低調完婚　基哥不煙不酒依然「有心有力」
13:34 2023/02/14
【爺孫戀】72歲李龍基與中年女友將低調完婚　基哥不煙不酒依然「有心有力」
【死性不改】雯雯獲出價50萬包養一個月　被追問張致恒性能力以14字回覆
16:54 2023/02/14
【死性不改】雯雯獲出價50萬包養一個月　被追問張致恒性能力以14字回覆
【樂壇天后】李玟與富豪丈夫離婚？　Coco情人節前夕暗示離婚：離開是最好的安排
13:05 2023/02/14
【樂壇天后】李玟與富豪丈夫離婚？　Coco情人節前夕暗示離婚：離開是最好的安排