【台灣旅行】走入桃園機場長榮貴賓室　直擊自助餐區自製珍珠奶茶

▲ 長榮航空於台北桃園機場的貴賓室The Infinity。

台灣全面開通自由行， 大家又要預備出行。前往台灣的航空公司中，長榮航空是不少人的選擇。今次記者獲邀參觀位於台北桃園機場的長榮航空貴賓室（EVA Air Lounge），一嘗商務艙客人專享的服務和待遇。

設於桃園機場裡第二航廈內的長榮航空貴賓室共有4 間，包括：The Garden、The Infinity、The Star和The Club。每間貴賓室能夠使用的資格亦有分別，如持有長榮會員卡的三個級別（銀卡、金卡及鑽石卡）便可分別進入The Club、The Star及The Garden，至於The Infinity則提供予皇璽桂冠艙/桂冠艙/商務艙、星空聯盟頭等艙/商務艙旅客使用。

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今次參觀的貴賓室正是The Infinity，採閃爍星空、璀璨天空樹與優雅曲型牆面設計的貴賓室，設有4間寬敞明亮、乾濕分離的淋浴間及哺乳室，照顧不同乘客需要。同時全區提供Wi-Fi，在商務中心中亦有不同的辦公設備可供工作之用。

至於自助餐區，提供輕量的包點及熱食，亦有紅白酒、汽水等飲料供應，較特別是可自製珍珠奶茶，上機前繼續享用台式風情。

The Infinity 貴賓室使用資格：

開放時間：05:30至23:30

地點位置：第二航廈管制區4F

使用資格：長榮航空商務艙登機證

機票$2039起

現時長榮航空每日都有提供客機由香港飛台北桃園機場，經濟艙機票由$2039起，商務艙約由$3142起。

記者：eric

