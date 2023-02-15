  • 18°C
香港時間 : 2023215日 (週三) 12:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Louis Vuitton】男裝創作總監塵埃落定　歌手潮人Pharrell Williams當男裝話事人

休閒消費 12:39 2023/02/15

分享：

分享：

熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

歌手和多媒體創作人Pharrell Williams當上LV男裝創作總監。

自Louis Vuitton男裝創作總監Virgil Abloh因病逝世後，其職位一職懸空，而終於昨天塵埃落定，LVMH集團公告天下接任人是多媒體創作人兼歌手Pharrell Williams，而且由他負責的最新男裝系列將會於今年6月的巴黎男裝展出。

其實時裝品牌找來對服裝剪裁一曉不通的人當上創作總監早已經見怪不怪，由最早期的Tom Ford、到近年Loewe的創作總監JW Anderson等，都是一早就對外表示他們不是傳統修讀時裝的「紅褲子」出身，聘請他們的原因說是希望以他們對時裝美學準繩的眼光來帶領創作團隊，只不過，近年可惜的是時裝界愈來愈趨向名人化，懶理名人是否有真材實料，最緊要的是有noise。

Pharrell Williams是否一個稱職的LV創作總監暫時並不曉得，但他觸及的時裝「番數」的確數之不盡，由早期與日本Nigo合作推出品牌Billionaire Boys Club、當上CHANEL代言人、與及與adidas合作無間、加上自身音樂上的製作等，這數年間他擺明車馬要做一個多媒體創作人，如今登上這個超級品牌男裝話事人，應該都可以說是人生最高峰，同時亦都可以說是「時勢造英雄」這句話是千載不變的。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

不過，題外話是一直以來Pharrell Williams都是CHANEL的代言人，除了廣告外，每次CHANEL的時裝展均可以找到他的影蹤，不知道CHANEL又會否準許他吃兩家茶禮呢？

此外，這一次LV找上Pharrell Williams是品牌新任總裁Pietro Beccari上任後首次重大決策，大家又不妨拭目以待他的選擇有沒有令人大跌眼鏡。

記者：何偉雄

相關文章

【前Celine設計師】IG預告推個人品牌忽刪帖惹猜疑　極簡女王Phoebe Philo設計極受追捧
13:17 2023/02/13
【前Celine設計師】IG預告推個人品牌忽刪帖惹猜疑　極簡女王Phoebe Philo設計極受追捧
【CHANEL】進軍百萬高級鐘錶系列　金鑽錶面5大經典設計逐一睇
09:44 2023/02/09
【CHANEL】進軍百萬高級鐘錶系列　金鑽錶面5大經典設計逐一睇
【Tiffany X Nike鞋王】官方定價港幣$2,799露玄機　香港或有機會入手3月7日前官網公布【內附連結】
14:23 2023/02/01
【Tiffany X Nike鞋王】官方定價港幣$2,799露玄機　香港或有機會入手3月7日前官網公布【內附連結】

你可能感興趣

【前Celine設計師】IG預告推個人品牌忽刪帖惹猜疑　極簡女王Phoebe Philo設計極受追捧
13:17 2023/02/13
【前Celine設計師】IG預告推個人品牌忽刪帖惹猜疑　極簡女王Phoebe Philo設計極受追捧
【CHANEL】進軍百萬高級鐘錶系列　金鑽錶面5大經典設計逐一睇
09:44 2023/02/09
【CHANEL】進軍百萬高級鐘錶系列　金鑽錶面5大經典設計逐一睇
【Tiffany X Nike鞋王】官方定價港幣$2,799露玄機　香港或有機會入手3月7日前官網公布【內附連結】
14:23 2023/02/01
【Tiffany X Nike鞋王】官方定價港幣$2,799露玄機　香港或有機會入手3月7日前官網公布【內附連結】
鞋履 手袋 消費資訊 消費種類 時裝服飾種類 時裝服飾 LOUIS VUITTON

最高瀏覽

【爺孫戀】72歲李龍基與中年女友將低調完婚　基哥不煙不酒依然「有心有力」
13:34 2023/02/14
【爺孫戀】72歲李龍基與中年女友將低調完婚　基哥不煙不酒依然「有心有力」
【死性不改】雯雯獲出價50萬包養一個月　被追問張致恒性能力以14字回覆
16:54 2023/02/14
【死性不改】雯雯獲出價50萬包養一個月　被追問張致恒性能力以14字回覆
【樂壇天后】李玟與富豪丈夫離婚？　Coco情人節前夕暗示離婚：離開是最好的安排
13:05 2023/02/14
【樂壇天后】李玟與富豪丈夫離婚？　Coco情人節前夕暗示離婚：離開是最好的安排