【Louis Vuitton】男裝創作總監塵埃落定　歌手潮人Pharrell Williams當男裝話事人

▲ 歌手和多媒體創作人Pharrell Williams當上LV男裝創作總監。

自Louis Vuitton男裝創作總監Virgil Abloh因病逝世後，其職位一職懸空，而終於昨天塵埃落定，LVMH集團公告天下接任人是多媒體創作人兼歌手Pharrell Williams，而且由他負責的最新男裝系列將會於今年6月的巴黎男裝展出。

其實時裝品牌找來對服裝剪裁一曉不通的人當上創作總監早已經見怪不怪，由最早期的Tom Ford、到近年Loewe的創作總監JW Anderson等，都是一早就對外表示他們不是傳統修讀時裝的「紅褲子」出身，聘請他們的原因說是希望以他們對時裝美學準繩的眼光來帶領創作團隊，只不過，近年可惜的是時裝界愈來愈趨向名人化，懶理名人是否有真材實料，最緊要的是有noise。

Pharrell Williams是否一個稱職的LV創作總監暫時並不曉得，但他觸及的時裝「番數」的確數之不盡，由早期與日本Nigo合作推出品牌Billionaire Boys Club、當上CHANEL代言人、與及與adidas合作無間、加上自身音樂上的製作等，這數年間他擺明車馬要做一個多媒體創作人，如今登上這個超級品牌男裝話事人，應該都可以說是人生最高峰，同時亦都可以說是「時勢造英雄」這句話是千載不變的。

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不過，題外話是一直以來Pharrell Williams都是CHANEL的代言人，除了廣告外，每次CHANEL的時裝展均可以找到他的影蹤，不知道CHANEL又會否準許他吃兩家茶禮呢？

此外，這一次LV找上Pharrell Williams是品牌新任總裁Pietro Beccari上任後首次重大決策，大家又不妨拭目以待他的選擇有沒有令人大跌眼鏡。

記者：何偉雄