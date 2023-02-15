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【至fit男女】沈震軒陳欣妍齊拍內衣廣告　情侶檔騷靚身材放閃【多圖】

娛樂 11:36 2023/02/15

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熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

沈震軒（Sammy）與陳欣妍（Shirley）這對型男美女拍拖5年，更已共賦同居，二人更偶爾在社交平台上擲閃光彈，甜蜜到爆，沈震軒去年接受電台訪問亦稱，視陳欣妍為終身伴侶。早前更一同飛往泰國享受二人世界，被網民形容為預支蜜月。

他們更以情侶為時裝品牌拍內衣廣告，沈震軒只穿內褲屬肌，女友陳欣妍亦只內衣展玲瓏曲線盡騷絕世好Body，可說拍住拖放閃搵真銀。

【男人浪漫】回流香港追夢由劏房到千呎獨立屋　沈震軒公開過百珍貴模型藏品

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家設私人健身室

二人身材fit爆是努力成果，Shirley與Sammy同喜歡做gym，二人在元朗加洲花園的愛巢擁私人健身室。

獨立屋實用面積千多呎，據知，現時買入價為1300萬至2000多萬不等，市場月租價大約3萬6元。

他們善用花園平台空間，豪花數十萬元搭建帳篷，打造超大私人健身室，裡面放置滿各式各樣的健身器材，齊全程度絕對能媲美街外的健身房，所以兩人可以足不出戶也隨時操肌。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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