【巴士衝突】港男提醒巴士上戴好口罩　對方不憤被指責撩「隻揪」

▲ 港男提醒巴士上戴好口罩，對方不憤被指責撩「隻揪」。

公眾場合有公眾場合訂下的規矩，任何人也該好好遵守。日前網上瘋傳一段兩名男子因口罩問題而口角片段，其中一名較年長男子更多次以粗言穢語辱罵對方，亦向對方發下「隻揪戰帖」，引起不少網民的熱議。

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涉事的影片上傳於本月13日並以「巴士阿叔隻揪」為題。由影片中可見，有兩名男子在巴士上口角，疑因港男不滿阿叔未有於巴士上戴好口罩而致。

影片之初，阿叔的妻子為其丈夫發聲，

佢只不過喺拉低啲，佢呼吸系統有問題！

港男亦尚算平和地回應阿叔已不止拉低口罩一次，故他才會不滿發聲。而由影片起首開始已不見阿叔有配戴口罩，並在行車期間不斷站立。

及後，阿叔不滿港男咄咄逼人而以粗言穢語辱罵對方，雙方情緒亦因而十分高漲。阿叔更多番挑釁港男

隻揪啊！依家去隻揪隻！（單挑）

港男的氣勢亦不弱地回應

你依家喺咪好好打先！

阿叔亦馬上反應指

喺啊！我喺好好打啊！

阿叔的妻子見狀馬上勸和，希望大家也可冷靜下來，但港男與其女伴不甘罷休，大指阿叔以粗言穢語辱罵而且事源根本是阿叔未有戴好口罩而致，問題並不在自己的身上。

阿叔多番挑釁過後突然又指

我同你嘈得我預咗死，我咁老你一定打死我！

港男與女伴亦指阿叔「連企都未企穩」卻又不停挑釁，著他坐下。而阿叔亦未有休止，不斷用語言「還擊」，亦有再叫港男下車「隻揪」。最後經阿叔妻子不斷地「勸和」，阿叔終願意坐下。

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影片短短上載2天便已有2.2萬觀看次數，亦同時引來大量網民的討論。大部分網民亦有指港男現時仍然執著於他人口罩問題，但阿叔的態度及行為實屬理虧，亦有網民把重點錯放在港男激動時的「哭腔」，認為趣味性十足：

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責任編輯：羅嘉欣