【消委會】抽查木耳雪耳均檢出砷和鉛　食用前浸泡逾兩小時或傷肝致命

▲ 消委會化驗預先包裝的黑白木耳及雪耳樣本，全部均驗出砷和鉛

消委會化驗28款預先包裝的黑白木耳及雪耳樣本，當中12款驗出至少1種除害劑，而全部樣本均檢出金屬污染物，惟兩者構成的健康風險不大。

各款樣本售價介乎$12至$99不等。全部樣本均檢出砷和鉛，而全部黑木耳和雪耳樣本均驗出鎘，黑木耳同時驗出鉻，但含量均遠低於相關規例上限，正常食用應不會對健康造成影響。其中兩款亦驗出二氧化硫，但未有於成分表上列出。

雪耳樣本中，8款樣本分別檢出1種至5種除害劑殘餘，當中1款標榜有機的雪耳樣本，被驗出其中1種除害劑（阿維菌素B1a）殘餘量超過有關法例規定上限，但根據國際標準，一般食用不會構成風險。

消委會提醒市民，食用前應徹底沖洗食材，以去除表面雜質。室溫浸泡菇類時間亦不宜過長，一般不超過2小時，否則應放入雪櫃，避免受椰毒伯克霍爾德氏菌污染，產生毒素，引致中毒。該毒素無法透過沖洗或烹煮破壞，中毒者嚴重可致肝功能異常，甚至死亡。

有關結果已交予食安中心跟進。

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記者：李梓𨭎