【外傭理財】外傭理財有道來港打工9年密密儲　 家鄉擁十幾畂田及開豬場

▲ 慳家外傭理財有道，來港工作9年就可以返家鄉買田又開豬場。

經常都會聽到僱主呻外傭姐姐「借錢」，令僱主好頭痛，不過有港媽分享舊姐姐來港打工9年多，理財有道，節儉之餘，也會將賺到的錢儲起或買一、兩隻股票收息，最近終於達到理想，在家鄉儲了十多畂田，仲起了一個豬場，身為前僱主的港媽表示，「我聽聞佢在姐姐界出名富婆，完了現在僱主的約，打算告老歸田去」。

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該名港媽早前在facebook的群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，表示移民後一直和舊外傭姐姐有聯絡，她開心姐姐辛苦多年，終於達成理想，

喜見她在香港捱了9年多，終於達到理想，在家鄉儲了十幾畂田，最近終於起了一個豬場。姐姐說，完了現在僱主的約，打算告老歸田去。姐姐才40多歲…我聽聞佢在姐姐界出名富婆，都係隔離座x師奶話返我知的。

她續指，其實教姐姐們理財很重要！慶幸她這位姐姐好慳家，喜歡跟她們討論儲錢之道，有錢就儲，甚至去買一兩隻股票收息，放假更不會周圍去消費，去完教堂就回家看書聽歌，加上姐姐未婚，不像其他姐姐般，要寄錢養家，

好彩姐姐未婚，不像其他姐姐般，孩子娘家夫家一大棚，錢左手來右手去，根本儲不到。

她又提到另一位舊姐姐，不懂理財，更借錢玩傳銷，最終一身債，

借錢去玩傳銷，越借越多越玩越大，做多廿年都還不清。其實，她們真的很慘，這個姐姐，每次聽到她在房和家人講電話講到哭起上來，我就知，她一定又要借錢了... 可想而知，她們屋企給幾大壓力。但慘況，從來都是為面子而自招的。

她認為借錢無問題，當提早出糧，不過大前提是，不可以借多過一個月糧，

我識得朋友個姐姐，借了一年糧，還極都還不清，我幾明白姐姐們的遊戲，她們和僱主借，不用利息；再借給維園個鄉里，收佢10厘；鄉里借給家鄉屋企人，收佢20里厘；屋企人借給隔離村個農夫，收佢30厘。農夫借了錢，其實也不是做壞事，買種種米有收成，自然有錢還。但不要忘記，菲律賓是個經常打風的地方。一個風打來，農夫冇錢還、屋企人冇錢還、鄉里冇錢還、姐姐也冇錢還...

她覺得最緊要教姐姐們要醒覺，不要隨便借錢給人、不要玩傳銷、要為自己自私一點、要有理想有目標，才能可以脫貧，理財真的好重要。

貼文一出，即掀起熱議，網民讚樓主帖文有「警世」作用，在任何地方都啱用，「特別對漂洋過海的外傭姐姐更需要，好多姐姐都貢獻咗最當打嘅黃金十年，亦成就咗僱主家庭嘅穩妥成長。」、「這篇文有冇人可以幫手翻譯做印尼文？我也常教導姐姐的，不過無你咁詳盡！你真的是一位有愛心的好僱主！」，也有網民指，以前個菲律賓姐姐做了14年，回鄉買了一個樹林的土地，起屋耕田種生果，還可以租田俾其他農夫收租，現在生活很悠閑。

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責任編輯︰王明芳