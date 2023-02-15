【好姐姐】為女兒整新鮮午餐送到學校　港媽感恩請到好姐姐︰照顧好上心

▲ 外傭姐姐每日為女兒整新鮮午餐送到學校，十分上心。

近日學童午膳餐盒問題引起家長憂慮，小朋友有屋企飯餸食就最好。有港媽在社交平台分享，入屋5個月的工人姐姐，在女兒轉全日制上學後，落足心機整飯盒，照顧小朋友亦好上心，令她十分感恩。

港媽在facebook群組內發文，她表示，在疫情期間換了兩名本地外傭，形容是「貼錢買難受」。而這次則聘用了一名海外印尼姐姐，曾於新加坡工作5年，主要照顧年幼BB，之前從未來港。

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現已入屋5個月的姐姐，不但有禮貌、有笑容，亦會體諒別人。而最重要是姐姐十分疼愛少主，

感恩每日聽到阿女同姐姐玩到笑騎騎，齊整蛋糕、一齊睇書、一齊玩遊戲。

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姐姐入屋後，整家人的氣氛溫馨，令港媽十分放心。現時小朋友轉全日制上學，姐姐亦落足心機整飯盒，在早上11時半完成飯盒後，在12時半前送往學校給女兒。從港媽上載的圖片可見，其中一個飯盒中有肉、有蔬菜，亦有水果；另一個飯盒更有炒飯、金菇肥牛卷，同樣有菜和水果，賣相吸引、營養豐富。不少網民都紛紛留言，認為港媽十分幸運，「一個好姐姐，家庭真的好幸福」、「 戥你高興」。

文章內容及圖片獲事主授權轉載。

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責任編輯︰王明芳