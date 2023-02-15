【學生午膳】為子女準備營養午餐帶回校　消委會推薦5款總評4星保溫壺

▲ 家長為子女準備營養午餐帶回校，可考慮選用消委會推薦的保溫壺。

本港學童恢復全日制，午餐要在學校進食，近日有傳有學校午膳供應商飯盒派送、餸菜質素出問題，更有不少學童食後腸胃不適，有家長因而萌生為子女自備飯盒的想法。不過，帶飯要留意飯餸的保溫，以免細菌大量滋長，消委會曾推薦5款總評較佳的保溫壺，家長可以考慮選用，讓孩子食得安心又營養。

傳有學童食用飯盒後不適

近日學校午膳引起很多家長關注，網上更有傳學校派發通告，提及校方陸續收到不少家長的反映，指子女在校食用飯商供應的飯盒後出現不適，包括肚痛和嘔吐等情況。而食環署發言人13日（周一）起展開行動，巡查多間學校午膳飯盒供應商的廠房，並檢取食物樣本化驗。

除了食用安全問題之外，家長考慮到學校飯盒不合小朋友的口味，計劃讓小朋友帶飯盒，有港媽就在網上提及，兒子反映學校的飯「又凍又硬，上星期放學又肚痛」，港媽擔心隨時出現食物中毒，決定下月不訂飯，寧願辛苦些煮飯盒給兒子，並問網民有否保温盒介紹。

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消委會推薦5款保溫壺

消委會曾測試15款食物壺，針對保溫效能進行測試，當中發現燜燒壺全數通過相關保温效能測試，惟保温飯壺的保温表現則較遜色，2款樣本的6小時保温效能低於50℃。

消委會推薦5款總評較佳的燜燒壺，以5星總分計均獲得4星，品牌分別是膳魔師、象印、鷹牌、虎牌和bbbyo，5款樣本載熱水6小時後的溫度由最高76.4°C至72.1°C，均高於歐洲標準EN12546-1:2000對該等容量的相關的要求62°C（適用於容量由601毫升至800毫升）。消委會推薦5款4星的燜燒壺名單如下︰

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註︰以上資料僅供參考

熱食貯存安全溫度應大於60°C

消委會指出，用燜燒壺或保溫飯壺裝載的食物最好於6小時內進食。基於食物安全理由，熱食的貯存安全溫度應大於60°C，以免細菌大量滋長，影響食物安全，或會引致胃痛、腹瀉或嘔吐等不適，對幼童、孕婦、長者等人士較易受影響。

而食安中心亦建議市民在外出前才烹煮或翻熱食物，並趁熱盡快把食物貯存於保溫容器內，以保存食物溫度。使用保溫容器時，亦要留意及預計容器可以維持溫度的時間，確保在進食時，熱存食物仍能夠維持在 60°C以上。

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責任編輯︰顏紫燕