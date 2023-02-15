【不正常愛情研究所】前空少陳國麟多異地戀　分享感覺邊個地方女友最溫柔

▲ 陳國麟（左）當《不正常愛情研究所》嘉賓。

由J2ers 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持《不正常愛情研究所》在明晚（2月16日）播出一集主題為「跨文化戀愛」。

今次「有故事的人」請來曾任職空少的J2er陳國麟（Doniven），在節目自爆，先後跟日本、泰國、韓國、香港同台灣女孩子拍拖經歷。

▲ 《不正常愛情研究所》明晚一集以「跨文化戀愛」以為主題。

韓國女友較豪邁

Doniven笑言對象主要是亞洲女孩，因歐美女仔嫌自己瘦及不夠高大。其首次異地戀，發生在美國求學時︰「係韓國女仔，佢比較豪邁爽朗，好直接。試過有次帶另外一個朋友出嚟，跟住女朋友同我講：『I don’t like your friend，I don’t want to see your friend again.』。」

至於不少香港男仕夢寐以求的日本女孩，現實似乎未必如大家所想一樣。Doniven解釋日本女仔無疑溫柔，但較難知對方真實想法︰「佢哋民族性太注重別人感受，帶佢去食飯樣樣都話好食，乜嘢都話好，唔知邊樣係佢真實諗法。」

他又提到日本女孩在街外較保守，不會跟另一半攬攬抱抱。不過他笑笑口補充︰「返到屋企就唔同嘅，開放好多。」

▲ 港女Susuca（左）常被取笑有公主病。

泰國女仔夠溫柔

講到最溫柔的女仔，大家可能意想不到，原來是泰國女生，原因是泰國女少男多之故。他又指，韓國女仔很喜歡跟另一半穿情侶裝出街，原因是宣示主權，他認為對方佔有欲較強。

講到最難忘的一段情，Doniven話是剛散沒多久的台灣前度，他形容女友做事好窩心，而且很有文青女孩感覺︰「佢會好花小心思，每個月都會寫小卡片講下去過邊度玩，又會計劃嚟緊去邊。」

▲ 陳國麟（左）分享與不到地方女士拍拖的點滴。

最難忘台灣女友

還有一件事令Doniven非常感動，她會用航班App追看自己行程，然後會cap圖，他說︰「跟住佢會畫個心心喺架飛機度，寫住『我個寶寶喺太平洋上空，還有4個小時就見面咯』」Doniven講起都非常回味，但身邊做過空姐的Susuca似乎不太接受，頻頻反白眼。

Doniven接受訪問時直言台灣女友最難忘，二人分開是因為疫情︰「唔關第三者事，因為分開兩地，幾年都冇得見，維繫唔到。如果再搵女朋友都會揀日本、台灣，我鍾意啲温柔同體貼嘅女仔，特別日本女仔，會關心人哋多啲。」

他笑言昨日情人節留在家陪「前世情人」媽咪，沒有情人就同家人一起過。

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