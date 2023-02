【不正常愛情研究所】前空少陳國麟多異地戀　分享感覺邊個地方女友最溫柔

▲ 陳國麟(左)當《不正常愛情研究所》嘉賓。

由J2ers 黃紫恩(Jojo)、吳兆麟(Alan)、胡敏芝(Karen)連同兩位客席嘉賓麥惠琪(Susuca)、文頌男(Koba)主持《不正常愛情研究所》在明晚(2月16日)播出一集主題為「跨文化戀愛」。

今次「有故事的人」請來曾任職空少的J2er陳國麟(Doniven),在節目自爆,先後跟日本、泰國、韓國、香港同台灣女孩子拍拖經歷。

▲ 《不正常愛情研究所》明晚一集以「跨文化戀愛」以為主題。

韓國女友較豪邁

Doniven笑言對象主要是亞洲女孩,因歐美女仔嫌自己瘦及不夠高大。其首次異地戀,發生在美國求學時︰「係韓國女仔,佢比較豪邁爽朗,好直接。試過有次帶另外一個朋友出嚟,跟住女朋友同我講:『I don’t like your friend,I don’t want to see your friend again.』。」

至於不少香港男仕夢寐以求的日本女孩,現實似乎未必如大家所想一樣。Doniven解釋日本女仔無疑溫柔,但較難知對方真實想法︰「佢哋民族性太注重別人感受,帶佢去食飯樣樣都話好食,乜嘢都話好,唔知邊樣係佢真實諗法。」

他又提到日本女孩在街外較保守,不會跟另一半攬攬抱抱。不過他笑笑口補充︰「返到屋企就唔同嘅,開放好多。」

▲ 港女Susuca(左)常被取笑有公主病。

泰國女仔夠溫柔

講到最溫柔的女仔,大家可能意想不到,原來是泰國女生,原因是泰國女少男多之故。他又指,韓國女仔很喜歡跟另一半穿情侶裝出街,原因是宣示主權,他認為對方佔有欲較強。

講到最難忘的一段情,Doniven話是剛散沒多久的台灣前度,他形容女友做事好窩心,而且很有文青女孩感覺︰「佢會好花小心思,每個月都會寫小卡片講下去過邊度玩,又會計劃嚟緊去邊。」

▲ 陳國麟(左)分享與不到地方女士拍拖的點滴。

最難忘台灣女友

還有一件事令Doniven非常感動,她會用航班App追看自己行程,然後會cap圖,他說︰「跟住佢會畫個心心喺架飛機度,寫住『我個寶寶喺太平洋上空,還有4個小時就見面咯』」Doniven講起都非常回味,但身邊做過空姐的Susuca似乎不太接受,頻頻反白眼。

Doniven接受訪問時直言台灣女友最難忘,二人分開是因為疫情︰「唔關第三者事,因為分開兩地,幾年都冇得見,維繫唔到。如果再搵女朋友都會揀日本、台灣,我鍾意啲温柔同體貼嘅女仔,特別日本女仔,會關心人哋多啲。」

他笑言昨日情人節留在家陪「前世情人」媽咪,沒有情人就同家人一起過。

