【溫情洋溢】情人節也是感恩父母的好時機 小學生自製心意卡向父母送暖

▲ 教師帶領學生自製心意卡。

一般人眼中，情人節只是情侶之間的特別日子，是大人的節日。不過，廣義上情人節亦可以是表達愛的時刻，不應有年齡、對象的局限，聖公會基德小學就利用情人節，讓每一位小學生參與「學校情人節」，鼓勵他們向一直照顧自己的長輩表達愛意。

由老師帶領同學們發揮創意，親自設計及動手製作心意卡，寫上心底話，更為同學預備了玫瑰花及朱古力，連同獨一無二的心意卡，讓同學帶回家送予父母或照顧者，希望送禮者和收禮者都能感受到甜甜的愛意和謝意。有學生問校長，為什麼要在情人節要送玫瑰花？校長回答:「玫瑰花代表愛情啊！」他接著問:「那不同顏色、不同朵數的玫瑰花代表什麼意思？」。

最新影片推介

玫瑰顏色各具意義

校長於是和同學一起在互聯網搜索，結果發現粉紅色的玫瑰代表初戀，紅色的代表熱戀，白色的代表尊敬及黃色的代表道歉等。另外，玫瑰數目不同，代表意義都不一樣。1朵代表我的心中只有你、11朵代表一生只愛你一個、100朵代表百分之百的愛。有學生說 :「我要把一朵紅玫瑰送給爸爸，一朵送給媽媽，還有一朵星期天帶給婆婆，這就代表我對他們的熱愛。」至於情人節的來歷有很多版本,較多人認識的是來自古羅馬的傳說,是為紀念瓦倫坦 (Valentine)正義、為純潔的愛而在2月14日的犧牲。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

情人節不僅是情侶的專用節日，學校還希望趁這個愛意濃濃的日子，引導孩子們學習感恩，正確愛身邊的人 。父母犧牲自己的青春、時間，傾盡心思照顧子女，雖然傳統的父母未必會親口說「我愛你 」，但生活中滿滿流露孩子的愛，孩子們當然要懂得感恩表達心意。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T