【消委會】派神秘顧客實測室內抱石場服務　斥免費聲明模糊易生爭議

▲ 消委會派神秘顧客實測室內抱石場服務，斥免費聲明模糊易生爭議。（資料圖片）

室內抱石（Bouldering）近年在香港掀起熱潮，消委會去年10月至12月派出神秘顧客，先後實試10間室內抱石場，以觀察各場館對初次接觸抱石運動消費者的安排、教學指導、安全措施等，發現場館免責聲明大部分條款用詞累贅，一般消費者未必完全明白，加上免責聲明豁免範圍甚廣，萬一發生意外時容易引起爭議。

消委會指出，當中7成場館的免責聲明僅有英文版本，場館職員甚至未有向消費者清楚說明所簽署的文件就是免責聲明。即使有場館因應要求而提供中英文雙語版本的免責聲明，惟其內容亦與英文版本有所分別。

免責聲明須消費者填寫

實試員以初次接觸抱石運動的顧客身分，向10間抱石場查詢，各間場館均要求參加者進入場地前，必須填妥「放棄權利聲明」或「免責聲明」，有關聲明主要用於保障場館及職員，一旦發生意外時免被追究；其中8間場館提供網上版供參加者事先填寫。10間場館中有7間僅提供英文版本免責聲明，只有3間提供中英雙語。

當實試員詢問條款內容時，其中4間場館的職員並不是每次都能清楚解釋，當中2間更沒有回覆實試員透過即時通訊軟件的查詢，消委會認為做法欠理想。

消委會呼籲相關場館提供更清晰易明的免責聲明予消費者，並主動解釋內容，而消費者在簽署文件前，亦應細心閱讀及了解細節，保障自身權益。

新手班未必強制參與

10間場館均有為初次接觸抱石運動消費者而設的新手班，全部可自費參與，學費介乎228至458元。45分鐘至1小時的新手班內容包括抱石運動簡介、基本禮儀、抱石和下跌技巧，學員會在教練指導之下，嘗試完成數條初級路線。

不過只有4間強烈建議初次體驗抱石的消費者參與新手班，其餘6間均容許實試員直接購票入場，在聽取職員講解基本抱石技巧及了解安全下跌示範後，便可在場內自由活動。另外，有9間場館沒有在報名頁面清楚列明新手班的授課語言，其中1間更在開課前5分鐘才通知實試員會以英文教授，由於該場館不設退款，亦不能更改上課時間，參加者有可能因語言不通，無法在上課時掌握教授內容，增加活動風險。

抱石與其他類別的攀石運動最大分別，是參加者不用佩戴安全繩索或保護裝備，只須穿著舒適服裝與合適的攀石鞋便可參與，使用場地練習亦毋須有任何資歷要求。

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記者：吳卓峰