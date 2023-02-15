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【網絡熱話】男子「換頭級」P圖術　油膩大叔秒變氛圍感男神

保健美顏 16:05 2023/02/15

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熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

男子「換頭級」P圖術，油膩大叔秒變氛圍感男神。

現代PS技術發展神速，不僅女生會P圖，分分鐘男生P得更狠。内地一位名為「阿屯」的小紅書博主，日前因分享自己的P圖作品而爆紅，他的P圖技術可謂出神入化，甚至被稱爲「換頭級別」，不單止經常為自己P圖，連好朋友們經過他的P圖術後，個個都秒變「男神」。

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小紅書博主阿屯近日以自己精湛的P圖技術而聞名，其中一條教大家「僞原相機無痕修圖」的帖文熱度最高。他在P圖時強調自然的「原相機感」，如果沒有對比圖，則很難發覺那是「手動調整」過的照片。除了給自己P圖，作爲他的好朋友也可以秒變「男神」。阿屯發佈了一張與室友們的4人合照，同時貼出一張原圖，以及一張精修後的照片作對比，並配文：

P前：不會多看一眼！P後：一寢室大帥哥！朋友中有一個會修圖的男生是多麼可怕，美修完照片後還那麼高清又自然！

阿屯指出，原圖看起來「油膩感重，個個發腮明顯」，隨後他還大方分享自己的修圖步驟和教程，讓大家學會如何將照片修出驚艷的效果。

阿屯的修圖技術，無論是氛圍感照片還是僞原相機無痕修圖，甚至連身上的腹肌都可以通過修圖展示出來。而他之所以在修圖前後能有如此大對比，其中的秘訣，就是使用應用程式中的手動「瘦臉瘦身」功能，去根據個人特徵調整臉型；改變骨骼感就使用修容去增强明暗；將頭髮增多，令外表看來更年輕……

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阿屯作爲修圖師，還提出了修圖時的4個小建議，只要修對地方，照片就可以既高清又自然：

  • 皮膚：只「遮瑕」，不磨成「燙斗」，祛皺消除所有紋路，祛痘消除所有斑點瑕疵，皮膚細節均匀膚色；
  • 下頜缐：P出骨骼感，消除肉感，主要用修容筆來改變，選兩個接近膚色的顔色，再手動調整下輪廓；
  • 五官對稱/精緻：五官不大動，對稱即好，適當加一點妝容五官更立體；
  • 髮型/頭肩比：使用瘦臉瘦身將頭髮拉對稱，再用增高塑形拉下頭肩比參數。

阿屯的P圖技術技驚四座，有網民大讚其P圖技術厲害，並戲稱「再也不敢相信網圖帥哥了」，亦有網民直言，照片修得不像本人的話，就沒有P圖的必要了。

更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣

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