  • 18°C
香港時間 : 2023215日 (週三) 13:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消委會測試】8款總評4星或以上抽濕機　$2100平價款媲美貴價貨

食用安全 12:45 2023/02/15

分享：

分享：

熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

消委會8款總評4星或以上抽濕機。

踏入回南天，家居環境變得潮濕，不少人都會選購抽濕機。消委會測試市面上14款抽濕機，比較了各樣本的抽濕效能、抽濕量吻合度、寧靜程度及使用方便程度。有8款總評獲4星或以上，其中有$2,099平價款表現媲美$5,980貴價款，同獲4星總評。

最新影片推介：

活得健康啲
【活得健康啲】火鍋湯底如「嘌呤池」引痛風　營養師推薦痛風人士火鍋清單

消委會測試的14款抽濕機，包括4款二合一空氣淨化抽濕機及10款抽濕機。空氣淨化抽濕機售價由$3,990至$6,180；抽濕機售價由$2,099至$6,080。14款樣本於標準環境下聲稱每日的額定抽濕量由8.5升至18升，而於廠商慣用環境下聲稱每日的額定抽濕量則由14升至30升。

在本次測試中，有8款抽濕機獲得4星或以上評級，詳細名單見下圖：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

結果顯示，「三菱電機」和「LG」兩款抽濕機表現最出色，同獲4.5星評級，而14款樣本中的售價最低的「小米」獲得4星總評，表現媲美$5,980的「日立牌」。

使用抽濕機小貼士

  • 消委會提醒，用戶應根據說明書安裝二合一空氣淨化抽濕機的過濾器，必須適時清潔及更換過濾器，否則淨化能力會大減。用戶清潔過濾器的塵埃時，應使用軟刷或吸塵器。
  • 乾衣時切勿把衣服遮蓋出入風口，以免導致通風不良而出現過熱。切勿將未完全扭乾仍在滴水的衣服放置在抽濕機的上方進行乾衣抽濕，以免水滴流入機內構成危險。
  • 不少型號設有定時關機功能，用戶應善用，避免抽濕機開機時間過長或忘記關機。
  • 避免於無人看管或晚上睡覺時使用抽濕機。若不使用抽濕機，應把電源關掉，既省電又安全。
  • 用戶應定期清洗抽濕機的盛水器及隔塵網，避免細菌滋生及塵埃積聚妨礙散熱，清洗及晾乾後才放回。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：沈佩珊

相關文章

【消委會】不含激素防腐劑　消委會9款5星雞精安全名單
13:28 2023/01/16
【消委會】不含激素防腐劑　消委會9款5星雞精安全名單
【超市大搜查】確診後喉嚨痛如刀割　消委會9款零糖低糖喉糖名單【附服用宜忌】
15:01 2023/01/06
【超市大搜查】確診後喉嚨痛如刀割　消委會9款零糖低糖喉糖名單【附服用宜忌】
【消委會】8款不含禁用致癌物凝膠指甲油　$88 BEHOLD獲5星評級性價比高
12:19 2022/12/15
【消委會】8款不含禁用致癌物凝膠指甲油　$88 BEHOLD獲5星評級性價比高

你可能感興趣

【消委會】不含激素防腐劑　消委會9款5星雞精安全名單
13:28 2023/01/16
【消委會】不含激素防腐劑　消委會9款5星雞精安全名單
【超市大搜查】確診後喉嚨痛如刀割　消委會9款零糖低糖喉糖名單【附服用宜忌】
15:01 2023/01/06
【超市大搜查】確診後喉嚨痛如刀割　消委會9款零糖低糖喉糖名單【附服用宜忌】
【消委會】8款不含禁用致癌物凝膠指甲油　$88 BEHOLD獲5星評級性價比高
12:19 2022/12/15
【消委會】8款不含禁用致癌物凝膠指甲油　$88 BEHOLD獲5星評級性價比高
健康問題 食用安全 消委會 家電 家品 三菱 小米 LG

最高瀏覽

【爺孫戀】72歲李龍基與中年女友將低調完婚　基哥不煙不酒依然「有心有力」
13:34 2023/02/14
【爺孫戀】72歲李龍基與中年女友將低調完婚　基哥不煙不酒依然「有心有力」
【死性不改】雯雯獲出價50萬包養一個月　被追問張致恒性能力以14字回覆
16:54 2023/02/14
【死性不改】雯雯獲出價50萬包養一個月　被追問張致恒性能力以14字回覆
【樂壇天后】李玟與富豪丈夫離婚？　Coco情人節前夕暗示離婚：離開是最好的安排
13:05 2023/02/14
【樂壇天后】李玟與富豪丈夫離婚？　Coco情人節前夕暗示離婚：離開是最好的安排