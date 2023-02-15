【著數優惠】海港城茶飲店獨創人工智能器泡茶 開業限時優惠買一送一

▲ 首間以獨家研發的 AI人工智能泡茶器泡茶的茶飲店「 TEA MOMENT 活在茶下」 於海港城開張，由即日起至2月24日，會推出限定「買一送一」優惠。(餐廳提供)

首間以獨家研發的 AI（Artificial Intelligent）人工智能泡茶器泡茶的茶飲店「 TEA MOMENT 活在茶下」 ，剛登陸海港城。為慶祝正式開幕，由即日至2月24日，推出限定「買一送一」優惠。

買一送一優惠，只需完成以下步驟即可：

-讚好或追蹤Tea Moment Instagram 或Facebook專頁

-於個人的Instagram或Facebook 公開分享 Tea Moment的飲品或食物照片

-標注提及 @teamoment_hk 及 #飲返好心情

*優惠只適用於購買外賣茶飲

*優惠不適用於外賣平台落單及不可與其他優惠同時使用

*優惠期即日起至2月24日

獨家研發AI智能泡茶器

TEA MOMENT 堅信科技可以傳承傳統結合時尚，在致力保留茶原味的同時確保速度和質素趕上城市的脈搏。茶師團隊用兩年時間研發出AI人工智能泡茶器，以人工智能模仿茶藝師泡茶技巧，根據各種茶葉特性自動調較水溫和浸泡時間，穩定而迅速地泡出茶葉最佳色香味，令所泡出來的茶湯底能媲美如人手所泡茶。

TEA MOMENT 深知茶可以養身，還可以治癒心靈，除選用福茗堂茶莊的茶葉及以人工智能泡茶器泡製茶味香醇茶底，更精心調製各款對應心情茗茶調飲。務求令大家無論心情如何，都可以從一口靚茶中得到平靜，飲返好心情，令生活回甘，走更遠的路。例如早上或需要提神醒腦之時，建議喝上一杯「貴妃香綠茶」或「玫瑰綠茶燕麥奶」，因為沒有發酵的綠茶含茶多酚及咖啡鹼特別多，可以令人神清氣爽。

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下午茶時間需要唞一唞的話，來一杯以全發酵紅茶調製的「莓果滇紅」或「丁香肉桂滇紅」，能令人紓壓放鬆。

到了晚上，很多人誤以為喝深色濃茶會失眠，其實來一杯黑茶如「普洱燕麥奶 」才最為合適，因為黑茶經過後發酵過程之後，不含咖啡因，反而含較高脂肪代謝酶，不但可以消滯去膩，茶味陳香醇和能平靜整天煩躁心情，令人能睡得更香。

除此之外，茶師團隊還根據茶香特性細心製作多款以茶入饌、茶香味濃的小食，如「茉莉花茶/桂花/宣威火腿芝士雞蛋仔」、「茉莉花茶雲呢拿軟雪糕」、「茉莉花茶/鐵觀音鬆餅」、「大紅袍曲奇」等等，帶給食客完整的賞茶體驗。

TEA MOMENT 活在茶下

地址：尖沙咀海港城海運大廈地下OT G03A號舖

營業時間：12:00pm～8:00pm

Instagram: @teamoment_hk

Facebook: @teamomenthk

記者：招美寶