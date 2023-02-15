【新四十二章】吳子冲感謝龔嘉欣幫忙入戲　「奔雷手」鄭家生3招保敏捷身手

▲ 《新四十二章》鄭家生

由陳維冠（Joe）監製，陳豪、龔嘉欣（Katy）、鄭子誠、江嘉敏、周嘉洛、鄺潔楹（Judy）、譚凱琪（Zoie）、糖妹（黃山怡）、林景程及易宇航等演出的TVB劇《新四十二章》內，新人及綠葉不少發揮機會。

其中有份參演《七公主》的吳子冲更是首度飾演邪氣角色Ronald，在昨晚（2月14日）的《新四十二章》劇情講嘉欣兩位哥哥朱古力（林景程飾）及朱若望（易宇航飾）因看Ronald不順眼，不斷向對方挑機，豈料Ronald除了是隱世詩人，廚藝、摔角及波子棋樣樣皆精，堪稱「屈機男」。

▲ 吳子冲飾演的Ronald，樣樣皆通。

畫眼影添邪氣

談到首度飾演邪氣角色，子冲笑言很大突破：「編審同監製睇完我《七公主》之後，話發覺我有啲壞壞哋同少少邪。」又謂角色最大難度是絕不能chok：「監製話要喺cool同chok之間取個平衡。」

他續指，為更入型入格，刻意畫了眼影：「我嘅妝令到林景程喺劇入面都有唔少爆肚對白，都幾好笑，希望觀眾會鍾意。」

▲ 吳子冲以神話造型亮相，演繹魔羯座神話故事。

感謝龔嘉欣幫忙

談到劇中有不少動作場面，自嘲是容易受傷的男人，更獲劇組封「玻璃人」：「我排戲練拳時都已經常受傷。」子冲與嘉欣昨晚又以神話造型亮相，演繹魔羯座神話故事，當中嘉欣的皇冠及曲髮Look吸睛之餘，其誇張表情亦相當搞笑，甚有喜感。

談到首度與嘉欣合作即有不少感情戲，子冲坦言拍攝初期難免緊張，並謂全靠Katy幫忙過渡：「有佢同監製嘅現場指導，我放鬆番好多，同埋嘉欣做戲會畀好多感情落去，所以我只要放鬆到，就好自然會發揮到內裏感性嘅一面出嚟。」

▲ 子冲與嘉欣有不少感情戲。

網民讚世外高人

另外，昨晚柯太（馬海倫飾）夢遊一幕亦相當搞笑，在鄭子誠聲演的「數理情人」聲線「催眠」下，備受失眠煎熬的柯太終有覺好瞓，但卻驚現夢遊。

而「路過」的都叔（鄭家生飾）為怕柯太生意外，全程跟實兼先後施展「半空翻騰」、「擒拿手」等絕技保護柯太，身手矯捷度令網民大感驚喜，留言大讚「世外高人」之餘，更指「12成員」又多一名異能人士。

▲ 都叔尾隨柯太作保護。

3招保敏捷身手

曾在周星馳電影《破壞之王》演「奔雷手」的鄭家生，現在已66歲，他除幕前演出外，自1981年起已為電影任武術指導，代表作品為《鎗火》，更曾憑該片獲提名香港電影金像獎「最佳動作設計」。

問到他為何至今仍能Keep得如此健碩兼敏捷，他簡而精回覆：「食嘢7分飽，拉筋兼慢跑。」並透露全劇最難忘是與糖妹一場對打戲，二人足足打了一個通宵，家生還大讚糖妹專業又厲害，令人期待。

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