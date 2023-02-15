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【土耳其地震】斯洛文尼亞搜救犬完成任務　倦極倒機場睡覺

健康 12:14 2023/02/15

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斯洛文尼亞搜救犬完成任務，倦極倒機場睡覺。

土耳其上周一（6日）發生7.8級大地震，造成土耳其及鄰國敘利亞逾4.1萬人死亡。強震發生之後，不少國家派員參與搜救工作，並已完成任務，陸續準備回國。其中斯洛文尼亞的搜救團隊帶著搜救犬搭機離開，而搜救犬們倦極在機場上倒地睡覺的景象也被曝光。

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搜救員Roman Starman最近在Facebook上分享此次救援行動，搜救團隊抵達土耳其約有37萬市民的安塔基亞市進行搜救，晚間氣溫為零度以下，搜救員帶著通過國際救援許可證（IRO瓦礫搜索）的搜救犬進行救援行動，搜救瓦礫下的倖存者。

Roman Starman透露，搜救犬承受著壓力，並在危險及難以通過的表層上行走。以往搜救犬們在人工廢墟接受訓練時，都沒有太大風險問題，但是次搜救卻存在許多不確定數，屍體氣味、雪櫃肉味、受困者的氣味等都縈繞著四周，令救援工作變得艱鉅：

每當搜救犬發現有倖存者時，我們會再派至少2至3隻狗尋找氣味，待確認有倖存者時，再通知挖掘團隊，成功救出受困者。

在今次救災任務中，斯洛文尼亞共派出7隻搜救犬，其中5隻在搜救期間受傷，傷口大多在身上或腳掌，其中一隻較重傷的搜救犬更需終止任務。

搜救人員亦透露，自己的搜救犬「辣椒」有穿防護鞋，但因狗隻不習慣穿鞋搜救，最終需光腳搜救。惟在首次出搜救任務時，「辣椒」的左腳就受傷，慶幸牠仍能繼續搜救，甚至撐到最後一刻。

在完成任務後，斯洛文尼亞搜救團隊也帶著搜救犬搭機回國，搜救犬們在機場等待登機時，各自趴在布墊上休息，一旁擺放的是搜救裝備及行李，其中一隻搜救犬後腳受傷，需穿上鞋以作保護。完成漫長任務後，搜救犬們終於能放下緊繃情緒，好好休息。

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土耳其大地震至今已造成逾4.1萬人死亡，而在災區也有零星的好消息傳出。救援人員周二（14日）在土耳其各處災區再救出最少9人，在地震發生205小時後，哈塔伊的救援人員救出一名女性受困者；而在阿德亞曼，也有一名被困212小時的77歲男子獲救。

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責任編輯：羅嘉欣

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