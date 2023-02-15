【消委會】網上搵師傅維修或質素參差　報價$800檢查後變$2.6萬疑誇大問題

▲ 消委會接獲消費者投訴，反映網上維修公司收費參差，服務良莠不齊。（資料圖片）

遇上家居塞渠、電箱跳掣、水管爆裂等緊急情況時，不少人習慣網上預約家居緊急維修服務。消委會今日（15日）於最新一期《選擇》月刊表示，接獲消費者投訴，反映網上維修公司收費參差，服務良莠不齊。不乏工程公司誇大工程需要，收取高昂費用，或是營商手法不良，報價遠高市面。消委會提醒中介平台必需合理及謹慎地篩選合適的師傅，而市民使用相關平台亦應了解當中條款。

個案一：技師上門檢查後誇大工程需要 收取高昂費用

投訴人家中電箱跳掣，上網搜尋維修服務，獲A公司報價$800。但師傅上門檢查數分鐘後，卻推說全屋電線殘舊，游説投訴人重造全屋電線，工程須時3日及費用2.65萬元。

投訴人於是先付$5,000訂金，但事後覺得工程繁複，於支付訂金不足3小時內聯絡A公司退訂。然而，A公司不同意並聲稱會追討尾數。兩日後更收到A公司寄出2.15萬元的工程餘額發票，於是向消委會求助。

投訴人其後另聘公司更換家中插座與電線只需半日，並花費$5,000。而A公司最終仍不退回訂金，消委會建議投訴人考慮循其他法律途徑追討。

個案二：維修公司營商手法不良 報價遠高市面5成

投訴人家中座廁去水淤塞，接受了B公司$1,500的網上報價。技師上門檢查後指渠管淤塞嚴重，需以高壓槍清除渠內之堵塞物，報價$7,500，但通渠後僅兩天即再次淤塞。投訴人其後發現坊間高壓通渠只需$1,500至$3,000，遠低於B公司。投訴人質疑B公司營商手法不良，遂向消委會投訴，調停後B公司拒絕作出任何退款或跟進。

個案三：技師質素參差 中介平台不設服務承諾只協調溝通

投訴人透過C公司的應用程式平台，配對技師維修洗手間座廁連接牆身的出水口漏水問題。過程中，技師損毀了座廁水箱，導致投訴人需更換整個座廁。但技師拒絕賠償共$5,800的購買新座廁費用及安裝費。

然而C公司表示平台只提供配對服務，並沒有師傅地址，只能協調溝通，其後只提出向投訴人賠償$1,000，投訴人拒絕接受，並向消委會求助，消委會建議投訴人如欲追討損失，可考慮諮詢法律意見。

消委會提醒市民，商戶如涉嫌誇大問題嚴重性，或作出超出實際需要的工程建議，從中收取高昂費用，有可能觸犯《商品說明條例》。而且，提供配對服務的中介平台，亦需合理且謹慎地根據用家要求的服務篩選合適的師傅，包括核實師傅的背景、公司註冊及商業登記資料，及是否持有註冊水電牌照等。消費者亦應光顧設有營業地址且有保障的商戶，貨比三家再作決定，以及妥善保留單據作憑證，而使用相關平台亦應先了解當中條款。

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責任編輯：梁凱婷