【想見你】38歲柯佳嬿逆齡飾中學生無遺和感　簡單低成本凍齡秘訣大公開

▲ 38歲柯佳嬿逆齡飾中學生無遺和感，簡單低成本凍齡秘訣大公開。

由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演的台灣電影《想見你》現正上映。女主角柯佳嬿在電影中扮演17歲高中生，狀態貼合，但實際上她已經38歲。柯佳嬿入行前曾是幼稚園老師，20歲時乘搭捷運被星探發掘，繼而加入演藝圈。從2011年演出偶像劇《小資女孩向前衝》引起大眾關注，到《想見你》的表演，更令她獲得金鐘獎戲劇節目女主角獎。保養得宜的柯佳嬿，曾分享過凍齡秘訣，也都是簡單低成本方法，一起來看看！

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多喝水 少量多餐

柯佳嬿每日會喝約2公升暖水，因暖水有助身體排毒，不僅有助瘦身，還能令皮膚變好。除了多喝水，想要快速消水腫時，柯佳嬿還會喝黑咖啡，加速身體排除多餘水分。

另外，柯佳嬿堅持少量多餐飲食習慣，盡量吃原型食物、口味清淡，尤其多吃蔬果保持營養均衡。當然，她偶爾也不忌口吃少許零食，幫助紓壓；但份量上會嚴格控制，避免累積脂肪。

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勤做運動

飲食以外，常年維持纖瘦身材的柯佳嬿，非常喜歡運動。她會滑板、定時做基礎鍛練和瑜伽。瑜伽不僅能訓練核心肌肉群，提升新陳代謝，還能靠伸展運動，維持身體線條和柔軟度，令身型更緊實漂亮。此外，柯佳嬿在放假時也愛行山，因她覺得，大自然可以給自己動力，同時有療癒身心效果，能幫助自己放鬆。

柯佳嬿更有獨特運動方法，就是再熱也不開冷氣做家務。過程中讓自己大量出汗，排走體内毒素；消耗熱量同時，讓家裡環境變得更整潔，一舉兩得。

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注重保養+充足睡眠

柯佳嬿擁有幼嫩肌膚，是她維持年輕的小秘笈，幼態感增加更顯年輕。在皮膚保養上，柯佳嬿曾表示，因在《想見你》飾演高中生壓力很大，且戲中大部份時間化淡妝，對膚況要求嚴格，所以拍攝期間是她人生中最注重保養的時期。柯佳嬿表示，由於拍攝須一整日持妝，所以即使再累，她也堅持回家第一件事完成卸妝洗臉再休息，讓皮膚保持乾淨；休息時，也堅持要有足夠睡眠，提升維持膚況穩定效果。

另外，因柯佳嬿容易曬黑，所以她到户外活動時，都會戴帽或撐傘，減少暴曬時間。她也常研究不同的美白方法，並認為物理防曬最為有效。種種方法加持下，才能維持身體健康，達到凍齡效果。

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責任編輯：羅嘉欣