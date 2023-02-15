【台灣自由行】盤點台北3大賞櫻名所　市區賞樂活夜櫻最就腳【內附詳情】

▲ 台北三大賞櫻名所。

台灣終於宣布2月20日起，港人可以自由行入境，其實2月的台北熱鬧處處，日間可觀櫻，入夜後則能穿梭城中各燈會會場，如此「雙拼享受」確為難得。

就是台北市周邊，已能覽盡紅粉緋緋的「賞櫻名所」︰淡水天元宮、陽明山，以至樂活公園的櫻陣，記者都一一走訪，由錦繡春色到嫵媚夜色，可細意感受台灣的慢活美好。

壯美天元宮山櫻淹漫

要領略台北「櫻海淹漫feel」的好風景，首選一定是淡水的天元宮。記者月初到訪，山頭澎湃的花海盛景教人震懾。

天元宮位於大屯山脈西北邊，為道教廟觀，其櫻花大致可分為兩個區域，位於天元宮後山所種的為台灣山櫻，擁有粉色、白色、桃紅三色，佈局層次豐富，約在1月下旬到2月初就開花。至於天壇旁的則為吉野櫻，盛放的時間約在3月至4月間，淡麗清雅，各有不同的風情韻致。

上天元宮後山的路段，也是步移景換，櫻叢與石碑、亭閣互為映襯，龍友們都挑選最好的取景角度。最高處一長排櫻樹，其垂落下的枝葉，讓人彷彿行走在櫻花隧道般。此處的櫻花以台灣原生種山櫻花，接嫁日本吉野櫻，使得此處櫻花呈現淡粉色的優美，而後山一座無極聚元三聖殿為最佳的賞櫻點，因為可前觀高聳的天壇，下臨一大片櫻花林，瀰漫春意一望收。

那圓形建築「無極真元天壇」高200米、直徑高達108米，樓高5層樓，每殿供奉無極界的諸位仙佛，登樓可遠眺淡水的平原景緻，賞完櫻花不妨順道在此拜拜，祈求兔年平安康泰。

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淡水天元宮

地址︰新北市251淡水區北新路3段36號

電話︰886-2-26212759

開放時間︰630am至930pm

交通︰淡水捷運站前搭乘淡水客運往北新莊方向之班車，至天元宮站下車

陽明山櫻花季開催

講到台北的賞櫻勝景，自然不能不提陽明山。今年陽明山的櫻花季在2月11日到3月19日舉行，但在1月份其實已有山櫻打頭陣，其後開花順序是2月上旬八重櫻、2月中旬昭和櫻、3月初吉野櫻等等，當然天氣的變化都影響花況，但就算當下起行，也能觀賞櫻花美景。

記者於2月7日到來，花鐘一帶正處於山櫻與八重櫻的交接期，櫻花林溪流景觀亦出塵優雅。陽明山的賞櫻景點其實甚多，像是蔣公銅像區、菁山路停車場、陽明樓等，至於平菁街42巷更有「最浪漫櫻花步道」美譽，到訪之時藍天與寒櫻交織成一幅舒心的美景，最正是有廣告寫著「買農地送80棵櫻樹」，想想也真的世外桃源。

另外，遊走陽明山內的花卉試驗中心，也有點彩蛋驚喜。中心栽培花種繁多，包括茶花、楓樹、海棠、原生杜鵑、鬱金香等，春櫻夏荷秋杏冬梅，呈現台灣獨有的植物品種，信步而行也極為愜意。

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陽明山交通︰從捷運士林站可轉乘紅 5、111、260 路抵達陽明山總站。往花卉試驗中心，可從總站乘203號巴士，至山仔后派出所站下車。

陽明山櫻花季面書︰ymsflower

樂活夜櫻市區賞櫻夠貼地

想看夜櫻，則必到台北內湖區的樂活公園，其「樂活夜櫻季」已在2月3日開展，那裏一共種植逾2,000株櫻花，首波綻放的寒櫻，再來輪到八重櫻，而昭和櫻和吉野櫻最晚開花，花期一路延續到2月底、3月初，在溝溪畔蜿蜒成一條長達3公里的櫻花大道，美不勝收，民眾都拍隊等打卡，氣氛一流。

樂活公園在市區中，由於交通便利，民眾只要搭乘捷運或公車，不用上山就可以輕鬆抵達，故每年賞櫻人潮逾18萬。我則建議4點許來到公園，正可感受到日至夜magic moment的轉變。入夜後燈光打在一排的璀璨櫻花樹上，嬌美中帶一點空靈，襯托背後的民居，更顯出台灣櫻花的貼地可親。

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樂活夜櫻季

地點︰內湖樂活公園

活動時間：2月3日至2月8日

點燈時間︰530pm至10pm

櫻花品種：寒櫻、八重櫻、昭和櫻

官網︰https://flowersfestival.taipei/

記者：馮柏偉

