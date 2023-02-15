【東張西望】私影遭扯衫致走光疑被偷拍　私影女模被非禮感不安

▲ 私影女模於《東張西望》訴說一次不愉快的私影經歷。

TVB節目《東張西望》昨晚（14日）揭發一名攝影師G先生（化名）疑於拍攝期間偷拍私影女模走光照及非禮她們，受害人Y小姐於訪問中表示感到不安，訴說事件並還原當時的情況。

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私影風波

既是模特兒又是樂隊歌手的受害人Y小姐，早前被G先生私訊要求私影，當中不涉及金錢，卻因此遇上不幸事情。

Y小姐上月於社交平台以「我唔想有下個受害者」為標題撰寫千字文，憶述一次不愉快的私影經歷。

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被要求真空

本來Y小姐被要求穿自己的衣服，不過於私影期間被拍衣服顏色不好看並即場於更衣室更換衣服。

選了寬鬆款純黑色西裝褸的Y小姐本來以Nude Bra打底，後來卻被游說貼上乳貼，但G先生卻要求她完全真空，不做任何防走光的安全措施。

雖然相信對方的專業，但Y小姐堅持自己的底線，繼續貼乳貼且盡量將乳貼收藏，惟G先生一度以筆去要求她移動乳貼位置。

▲ （TVB截圖）

擔心被偷拍

其後，Y小姐換上一條吊帶長裙拍攝時，再被要求真空上陣，G先生之後要求她拍攝跌膊相片，並突然走近她表示要遷就燈位，又用力扯裙跟她角力。

Y小姐有感G先生是有意扯低她的衣服令她走光，同時她發現大燈下有另一部已開鏡頭蓋的相機，懷疑被拍下走光的畫面，擔心不雅影片會流傳。她說：「其實我嗰刻好驚，因為我唔知佢係咪偷拍緊我，佢咁樣扯低我件衫，其實我係走咗光，我覺得嗰下好不安，佢其實咁樣係非禮我。」

私影女模感不安

離開前，Y小姐被要求脫去打底褲繼續拍攝，G先生又稱她的雙腿很美，令她心感害怕，加上正處於夜深時刻，以及當時只有她與攝影師兩人在影樓內。

不過為了盡快離開現場，Y小姐不敢多言並盡量配合，她表示：「事件發生後幾日，我個人現處於好空白、混沌狀態，責怪自己咁鬆懈，擔心相被人放出去。」

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