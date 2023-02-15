【兒童濕疹】皮膚發炎可不護理靠自我修復？　護士媽媽警告：抓損恐細菌感染

▲ 天氣比較乾燥時，大人都要護膚，更何況是濕疹寶寶。（iStock圖片）

間中會見到一些家長嘗試甚麼都不搽，讓濕疹寶寶皮膚靠自己復原。其實可以嗎？作為一位護士媽媽，我有一些簡單理解和分享。

皮膚本身有復原的能力，就例如我們受傷，你不做任何事，傷口都會結疤一樣。但要注意的是，即使不搽任何藥膏或護膚品，都一定要清潔傷口和消毒，因為有細菌走入傷口，可大可小。醫院清潔傷口會用無菌生理鹽水，家中護理其實用凍滾水已經可以，有文獻甚至說可以用水喉水洗傷口，但我會選擇比較乾淨而無菌的凍滾水或蒸餾水。如果想減輕刺痛的感覺，到藥房買生理鹽水也可以。

另外，如果小朋友的濕疹太嚴重，皮膚處於發炎的狀態，醫生會傾向開類固醇消炎，原因是發炎太嚴重，皮膚會損破，我們最不希望見到皮膚損破和入菌。

如果皮膚乾燥痕癢，小朋友有機會抓損皮膚，有傷口就更加難復原，需要更多時間，亦會帶來問題，例如影響學習、發脾氣、睡眠質素差等。所以我會希望做好護膚，防範於未然。

護膚的3大作用

1. 消炎

想消炎又不想依賴類固醇？其實坊間還有不少選擇，不少草本成份都有消炎效果，例如薰衣草、沒藥、藍艾菊等。可見藥物不是唯一的選擇，一些純天然的護膚品，都可以有優良效果。

2. 保護乾燥皮膚

保護皮膚也十分重要，因為小朋友的皮膚比較脆弱，自我修復的能力未成熟，我們需要給他們一點幫助，在補濕、鎖水方面給他一些護理，他會好得快一點。而通常bb長大了皮膚就會一直改善，需要護膚的程度也就不同了。

3. 減少皮膚不適

小朋友皮膚痕就會不自主地抓甚至抓損，繼而引起入菌問題，然後帶來大量延伸問題：情緒、睡眠等等，所以適當使用護膚品有助舒緩各種皮膚不適。有時醫生開的抗敏感藥，例如抗組織胺類藥物，儘管是很温和，但會有昏昏欲睡這副作用，所以我儘量避免。天然護膚品中的草本成份例如薰衣草亦有止痕效果，不一定要依賴藥物。

總結來說，護膚是必須的，但我認為用甚麼護膚品是可以選擇的，純天然的成份護膚品，滋潤得來温和、有效、安全。尤其當天氣比較乾燥時，大人都要護膚，更何況是濕疹寶寶呢？

文章獲大魚媽授權轉載，大魚媽開設facebook專頁「大魚媽和濕疹寶寶」，與育有濕疹子女的父母分享經驗和資訊。

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