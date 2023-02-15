【醫療事故】23歲鋼管舞老師跌斷腳　手術後發現私處腫脹壞死患PTSD

▲ 巴西美景市（Belo Horizonte）發生一宗醫療失誤事故。

巴西美景市（Belo Horizonte）發生一宗醫療事故，一名23歲的鋼管舞老師不慎從鋼管上摔落，導致大腿骨折。送醫後，醫生發現該名老師的大腿骨有腫瘤，必須化驗確認才能開刀，等候23天後報告終於出爐，獲安排接受手術，惟術後事主卻發現下體傳痛楚，私處逐漸泛紫腫脹，最後壞死。

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綜合外媒報道，巴西23歲的鋼管舞老師Ana Carolina Onesio，在去年12月3日，在學生面前進行教學時發生意外，從鋼管上摔落，導致大腿骨折，送院後再被轉送至生命中心醫院（Hospital Life Center）。

醫生首先在她的大腿骨位置檢查出腫瘤，認為必須化驗確認才能開刀。而在23天後報告結果出爐，顯示為良性腫瘤。Ana在手術前被告知，手術時間預計需時1.5個小時，最後手術共費時3個鐘。

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Ana手術後醒來感到下體不妥，私密處傳來疼痛感。院方承認出問題，卻未有向她作詳細解釋。她憶述，當時自己的下體是呈紫色。院方起初以為是術後引起的腫脹，最終發現她的下體逐漸壞死，她認為可能與保護私處的醫療器具，在手術期間放置太長時間所致。

最終Ana留醫了36天，無奈要在醫院度過聖誕節及除夕，患處更非常疼痛，需每2個小時注射一次嗎啡，更被精神科醫生診斷出患上「創傷後壓力症候群」（PTSD），建議康復後4個月內，要接受修復陰部的手術。

Ana指控，院方未有遵守承諾，負擔心理諮商費，因此她在社交媒體上述說自己的遭遇，望能以此籌募醫藥費，也決定要提出上訴。惟院方強調，一直有與患者保持聯繫，亦有提供必要支援。

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責任編輯：羅嘉欣