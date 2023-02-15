【老夫少妻】5旬商人譜父女戀娶細25歲嬌妻　生活不美滿聘私家偵探查出真相

▲ 日本一名5旬商人娶細25歲妻子，可是婚後生活不美滿。

雖說兩人相愛年齡差距不是問題，但不是每一對都能修成正果。日本一名5旬商人千挑萬選，娶了比他小25歲的年輕嬌妻。可是夫妻生活不如想像中美滿，丈夫更有感少妻有事隱瞞，聘請私家偵探調查後終得知真相。

綜合日本傳媒報道，偵探事務所代表山村佳子在網上分享了一個案，經營食品公司的55歲男子洋介（化名）10年前離婚，與前妻育有一子。後來前妻改嫁一名牙醫，生活看來很幸福。洋介的經濟條件優越，擁有多隻名錶和4輛名車，也努力保持身材，經常去健身，樣子看起來比實際年齡還要年輕。

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老夫少妻相差25歲

洋介沒有放棄尋找另一半，希望比前妻過得更幸福。不過，他的擇偶條件很高，要求女方受過高等教育、35歲以下、衣著入時，最好擅於穿和服，因他的業務性質關係，有機會與國家政客共進晚餐。之後他在一個俱樂部認識了現任妻子，當時她28歲，比他小25歲，有著一副日本娃娃般的臉蛋，在女子大學畢業，既會穿和服，也會說英語。

原本女方的父母非常反對二人交往，後來他們知道洋介的資產後，便同意了他們發展。洋介指妻子出身於當地名門望族，外父是教育界的重量級人物，只比他大一歲。婚後一兩年，妻子還沒有懷孕，當洋介想與妻子恩愛時，妻子總是推說身體不適，對他表現冷漠。

洋介趁出差前，在家中安裝監控鏡頭，以確認妻子是否出現甚麼問題，卻只發現她經常不在家，不時很早外出，至翌日凌晨才回家。他懷疑妻子出軌，於是委託私家偵探調查。

妻子與人過從甚密

私家偵探發現洋介的妻子與一名男子過從甚密，她經常出入男方住宅。在一個早上，戴著帽子的男人和洋介妻子牽著手步出住宅，二人態度親暱，感覺就像一對熱戀的情人。二人打情罵俏，男人用手戳洋介妻子的胸部和臀部。

洋介收到調查結果後，曾嘗試向妻子了解，但她以去朋友家為由外出，之後沒有再回家，只通過律師跟他聯繫，並表示要離婚，要求賠償。妻子提出證據指洋介令她感到難受，曾問「你又來月經了嗎？」、「你甚麼時候排卵？」、「你為甚麼嫁給我？」。最終雙方協議離婚，妻子衝著贍養費而來，不過洋介也掌握了她的出軌證據。

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責任編輯︰王明芳