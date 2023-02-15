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《繩角》導演羅俊偉威逼酒吧女郎當性奴　還柙3月判刑

娛樂 13:11 2023/02/15

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《繩角》

曾執導TVB《踩過界》、《智能愛人》，以及ViuTV《繩角》等電視劇集的導演羅俊偉，疑去年初與1名酒吧女郎進行性交易。

而羅俊偉卻拍下女方私密影像，並傳WhatsApp威脅對方當其性奴隸，更要求對方拍裸照及尋另一女子向他提供性服務。

案件2月15日在九龍城裁判法院提堂，羅俊偉被控普通襲擊及未經同意下威脅發布私密影像共2罪，他今天承認後者，前者則獲控方撤回、不予起訴，3月1日判刑期間還柙候訊。

威脅酒吧女郎當性奴

被告去年1月於夜店認識酒吧女郎X後提出性交易，同年1月至2月在被告家進行兩次性交易。

至3月26日深夜，X收到被告WhatsApp訊息，被告威脅X當他的性奴隸和性玩具，否則將兩張X的私密影像發給她夜店同事。其中一張相，X在吸啜被告腳趾，另一張則拍到被告陰莖及X臉上沾有精液。此外，被告要求X尋來另一女子服待自己，及承諾給該女子4000元報酬。

因為X憂心相片遭發布，於是報警，而被告數日後被捕。警誡下，被告辯稱：「我飲醉酒，無諗住發啲裸照出去。」警方在被告手提電話內起回5張X的私密影像。

《繩角》

還柙至3月1日判刑

辯方求情時，指被告沒案底，由於父親已去世，要獨力照顧母親，又指被告大學畢業後成導演，一直待人接物有禮，在行內口碑極好及「搶手」，具40年經驗的監製亦承諾日後繼續給予被告工作機會。

辯方稱被告案發時醉酒，屬單一事件，重犯機會微乎其微，被告亦在求情信中向X致歉。

同時指，被告大學畢業後當導演，一直待人接物有禮，在行內口碑極好及「搶手」，具40年經驗的監製亦承諾日後繼續給予被告工作機會。

辯方表示，被告沒針對性及受酒精影響，又指被告已還押76日，希望法庭判處可讓被告即時獲釋的刑期，或考慮緩刑。而法官宣布還柙至3月1日判刑，期間索取背景報告。

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