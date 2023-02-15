【惹火言論】耶魯大學教授倡老人集體切腹自殺　緩和日本人口老化問題

▲ 為緩日本人口老化問題，日藉教授倡當地老人切腹自殺。

人口老化是生育率低下帶來的必然結果，不少國家亦要面對這嚴峻考驗。一名日籍耶魯大學教授有見日本人口老化問題嚴重，因而主張當地老人應集體切腹自殺舒緩。言論引起社會上極大迴響，當中亦不乏支持者。

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日本人口老化問題嚴重，美國耶魯大學經濟學副教授成田悠輔（Yusuke Narita）有見及此，於2021年新聞節目上發表「切腹論」，提出日本老人應集體切腹自殺，才是唯一解決人口老化問題的方法。

其實早在2019年成田悠輔已有提出相關的看法，並指老年人大規模切腹或自殺是能體現「武士道精神」，更可有效地把拒絕離開商業、政治及社會的老年人趕走，為年輕新一代騰出更多的空間發展。

由於成田的言論曾引來社會上極大的迴響，故他亦有接受《紐約時報》訪問時續解釋，指「切腹論」只是一種比喻，更多的是媒體在斷章取義。但及後成田亦有再度補充指，他正在軟化他的立場：

我應該更加小心它們潛在的負面含義，經過自我反省，我不會再用這些詞了。

曾有社會學家回應成田的「切腹論」時，認為這種言論是對弱勢族群的仇恨，可是仍有不少日本人支持成田的觀點。支持者普遍亦認為日本傳統上，已有鼓勵自殺的武士道精神，而且民間亦比比皆是將年長的親戚帶到山頂或森林偏遠地方「等死」的例子，故對成田倡議的「切腹論」表示支持。

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責任編輯：羅嘉欣