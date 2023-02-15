【千億遺產】葉劉質疑龔如心遺產未處理是浪費資源　律政司：仍不可擅用

▲ 葉劉淑儀關注已故龔如心的遺產去向。（資料圖片）

立法會議員葉劉淑儀向律政司司長林定國提出書面質詢，關注到涉及已故商人龔如心的遺產用途，以及法庭聆訊進度，質疑政府何時處理遺產作慈善用途，以免浪費資源。林定國回覆稱，法律程序仍在進行，現時不適宜公開討論進一步細節，強調目前任何未獲授權的人士，均不可擅自動用遺產內的財產。

林定國稱，有關已故龔如心的遺產事宜，律政司一直積極跟進終審法院2015年5月18日判詞中就該遺產管理計劃設定的藍圖及其後相關的法庭程序、裁決及指示，而有關法律程序仍在進行中。

林續稱，法庭並駁回基金要求邀請國務院總理及聯合國秘書長加入管理機構的申請，理由是他們不屬本港司法管轄權之內，故邀請他們加入管理機構並不合宜，也不適當。

此外，法庭認為在處理遺產管理方案的具體詳情前，必須先判定華懋慈善基金是否適合出任遺產受託人。由於法律程序仍在進行中，政府現時不適宜公開討論進一步細節或作出評論。待法庭判定基金是否符合出任遺產受託人的條件後，律政司會繼續處理遺產管理方案的具體詳情。

有關遺產現時由臨時遺產管理人按照法庭的命令管理，以確保該筆遺產得以妥善保存，直至有關遺囑管理計劃獲法庭批准為止，任何未獲授權的人士均不可擅自動用遺產內的財產。根據臨時遺產管理人提供的資料，在2018至2022年期間，華懋集團每年均向不同的慈善機構及其他單位捐款作慈善用途，總額約為港幣5,551萬元。

林定國續稱，律政司司長作為慈善事務守護者，會繼續積極跟進已展開的法律程序，協助法庭早日核准管理計劃，以便利受託人按管理計劃及龔如心女士的遺願，妥善利用該筆遺產作慈善用途。

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責任編輯：吳卓峰