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【前廳交流會】張國鈞：23條立法工作正全速推行　期望年內有實質進展

政治 13:18 2023/02/15

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律政司副司長張國鈞（左二）表示，《基本法》23條立法工作正全速進行。（關景騰攝）

第七次前廳交流會今日舉行，由律政司副司長張國鈞率領，他表示，按特首李家超的指示，正全速推行《基本法》23條立法工作。勞福局長孫玉菡指，高才通計劃最新已收到過萬宗申請，當中8400宗完成審批。

張國鈞今早率領官員出席第七次前廳交流會，他會後回見傳媒時談及《基本法》23條立法，他表示，按照特首指示及決定，立法工作正全速進行，他又指，目前沒有因任何問題產生的阻礙，而未能提上立法會審理的個案發生，他期望，今年內會有實質進展。

孫玉菡：高才通計劃收逾萬宗申請

至於「高端人才通行證計劃」進展，孫玉菡透露，計劃目前已收到過萬宗申請，當中已處理約8千宗，批出7700宗。他表示，申請者中以年輕人居所，30歲以下人士佔半，50歲以下則佔97%。

被問及有線電視昨公布獲准交還本地收費電視牌照，會否擔心影響本港市場競爭，商經局長丘應樺回應指，市場生態會隨時間及商業決定而改變，他形容，市場自身會就收費電視必要性做出判斷，又指本港目前仍有其他收費電視節目。

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記者：關景騰

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