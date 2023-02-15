【工業意外】吊勾擊胸口 洪水橋地盤工吐血送院 社會 13:38 2023/02/15 分享： 分享： 熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 ▲ 洪水橋洪雅路的房協地盤發生工業意外。（資料圖片） 今晨（15日）上午約9時，洪水橋洪雅路的房協地盤發生工業意外。一名25歲姓林的男地盤工在操控吊臂車期間，被吊勾擊中胸口，當場吐血，仍然清醒。在場工友見狀慌忙報警求助。 救護員隨即接報到場，將傷者送往屯門醫院治理。警方將案件列作工業意外，起因有待調查，勞工處稍後會派員跟進。 工業傷亡權益會對意外表示關注，初步了解到傷者現已清醒，需留醫治療。 相關文章 【復常之路】關日華：復課後若重症或死亡沒增加 可取消師生每日快測 11:36 2023/02/13 【復常之路】關日華：復課後若重症或死亡沒增加 可取消師生每日快測 【高處墮下】一日內3宗輕生案 2男1女死者介乎31至73歲 13:17 2023/02/12 【高處墮下】一日內3宗輕生案 2男1女死者介乎31至73歲 【智慧醫療】醫管局下月6日起推電子醫生證明書 設二維碼供僱主查病假紙真偽 13:28 2023/02/13 【智慧醫療】醫管局下月6日起推電子醫生證明書 設二維碼供僱主查病假紙真偽 【復常之路】亞博2暫託中心將於2月中及3月停運 院舍專線亦由3月起停止服務 14:10 2023/02/13 【復常之路】亞博2暫託中心將於2月中及3月停運 院舍專線亦由3月起停止服務 你可能感興趣 【復常之路】關日華：復課後若重症或死亡沒增加 可取消師生每日快測 11:36 2023/02/13 【復常之路】關日華：復課後若重症或死亡沒增加 可取消師生每日快測 【高處墮下】一日內3宗輕生案 2男1女死者介乎31至73歲 13:17 2023/02/12 【高處墮下】一日內3宗輕生案 2男1女死者介乎31至73歲 【智慧醫療】醫管局下月6日起推電子醫生證明書 設二維碼供僱主查病假紙真偽 13:28 2023/02/13 【智慧醫療】醫管局下月6日起推電子醫生證明書 設二維碼供僱主查病假紙真偽 公立醫院 網絡熱話 洪水橋 屯門醫院 治療 房協 工業意外 屯門 勞工處 房協