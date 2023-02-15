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【工業意外】吊勾擊胸口　洪水橋地盤工吐血送院

社會 13:38 2023/02/15

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洪水橋洪雅路的房協地盤發生工業意外。（資料圖片）

今晨（15日）上午約9時，洪水橋洪雅路的房協地盤發生工業意外。一名25歲姓林的男地盤工在操控吊臂車期間，被吊勾擊中胸口，當場吐血，仍然清醒。在場工友見狀慌忙報警求助。

 

救護員隨即接報到場，將傷者送往屯門醫院治理。警方將案件列作工業意外，起因有待調查，勞工處稍後會派員跟進。

 

工業傷亡權益會對意外表示關注，初步了解到傷者現已清醒，需留醫治療。

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