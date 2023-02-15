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【美食速報】山楂餅造型蛋糕童年回憶返晒嚟　鬼馬山楂梳乎厘芝士蛋糕

休閒消費 15:34 2023/02/15

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熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

山楂餅（山楂梳乎厘芝士蛋糕）有件裝($65)和原個蛋糕選擇($520)。(當文歷餅店)

生活總少不了甜點的存在，開心時食，不開心時更要食，以甜食來紓壓，精緻的蛋糕是不錯選擇，就如Lady M、當文歷餅店的各式各樣蛋糕，正是大熱之選。

當文歷餅店 山楂餅蛋糕

甜品大師 Dominique Ansel一向鬼馬又有童心，他打造的當文歷餅店不時以港人的集體回憶來創作蛋糕，就如山楂餅（山楂梳乎厘芝士蛋糕），正是《經典童年回憶》系列蛋糕之一。山楂餅除了是苦茶後一點甜的安慰之外，亦是不少人喜愛的「口立濕」涼果。變身為蛋糕時，更用上酸甜清新的山楂紅桑子慕絲，配以口感輕盈的日式梳乎厘芝士蛋糕及清甜的荔枝啫喱，造型更仿如加大版本的山楂餅一般，有趣又美味，足夠6至8人享用。

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Lady M焦糖鏡面慕絲蛋糕

Lady M香港首次推出「焦糖鏡面慕絲蛋糕」，蛋糕外型簡潔典雅，配上層次豐富的軟滑鏡面慕絲，在悠然的午後時光下享受最適合不過。

焦糖鏡面慕絲蛋糕頂層的焦糖光滑如鏡，在陽光的折射下更顯晶瑩剔透。中層為焦糖慕絲，焦糖香氣四溢，入口醇香絲滑；而朱古力慕絲則是甜中帶有一絲成熟苦澀的味道，夾著一層鬆軟濕潤的朱古力海綿蛋糕，多重滋味甜蜜誘人。蛋糕的甘甜餘韻在口中濔漫着，譜奏出奢華滋味。即日起在全線分店供應件裝及網上原個蛋糕預訂。

另外，早前推出的熊仔餅(榛子朱古力蛋糕)、當仔杯麵(焦糖咖啡奶茶蛋糕)等，同樣是有趣之作。熊仔餅蛋糕用上誘人的榛子慕絲，結合榛子味海綿蛋糕及軟心牛奶朱古力醬，香濃不膩。頂層的朱古力薄片更印上經典的熊仔圖案，趣致可人，朱古力迷不能錯過。

記者︰劉妙賢

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