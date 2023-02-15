【台灣自由行】Klook推出開關超限量半價優惠券　高鐵車票買一送一+優惠碼折扣達$60

台灣正式開關！港人由2月20日9am起，便可網上申請入台證到台灣自由行。闊別近3年，不少「台迷」都準備好出發，旅遊平台Klook亦特別推出台灣開關「2023玩食住行」推介，當然不少得開關必搶超抵優惠，如超限量半價優惠券、台灣高鐵車票買一送一及高達$60折扣優惠碼，計劃自由行時萬勿錯過！

優惠一︰超限量半價優惠券

只需以半價，即$50，可購買台灣當地活動$100優惠券。優惠券適用於購買Klook平台上指定當地活動，如主題樂園、導賞團及SPA等，但不包括酒店住宿（淨房）或租車服務。一年內適用，可先買後用，彈性極高。

購買連結

▲ 台灣高鐵車票買一送一優惠

優惠二：台灣高鐵車票買一送一

優惠僅適用於短暫入境台灣（逗留少於180日）或有免簽章之外籍旅客，不適用於持有台灣居留證，或因求學或工作原因留台之旅客。

購買連結

優惠三︰台灣優惠碼高達$60折扣

香港用戶於Klook訂購台灣活動滿$500，並輸入優惠碼GOTAIWAN，即可享95折。或以優惠碼HKBLOSSOM25，預訂台灣賞櫻活動滿$500，可減$25。

玩食住行推介優惠套票

Klook平台亦有推出其他玩、食、住、行優惠套票，包括武陵農場森呼吸一日遊（$299）、北投及陽明山一日遊（$572起）、Klook Pass全台溫泉通票高達7折優惠、台灣中華電信4G上網$73起連續使用3日，以及只需$68起可獲國光客運1819（桃園機場<>台北車站）往返套票等，詳情可留意Klook平台。

網址︰http://bit.ly/3xhRJxs

記者︰黃依情

▲ Klook 推出台灣開關2023玩食住行推介，必搶超限量半價優惠券。（Klook提供）