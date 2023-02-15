【贍養費】離婚10年再婚5年前夫無間斷付贍養費　 花紅兩成給前妻還贈新車

▲ 男子同前妻離婚10年再婚5年，仍履行承諾，每月支付贍養費，仲俾兩成花紅同買新車俾前妻。

離婚贍養費，是指離婚後當事人一方須給予他方一定財產的約定。不過真正履行的，又有多少人呢？馬來西亞有一名律師，早前分享客戶一個故事，指男方跟女方離婚後，男方不單先搬出住所，讓妻兒繼續住，每次出花紅給前妻兩成還贈新車，該前夫表示：「前妻是一名好媽媽，我有能力都會繼續支付她與孩子的生活費用。」

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該名馬來西亞律師諾瑪麗扎，早前分享了客戶一則故事，她透露一名男子縱使與前妻離婚10年，再婚至今都已5年，但沒有忘記離婚協議，依然承擔並履行著孩子生活費與前妻贍養費，未曾改變，諾瑪麗扎引述，

就算其前妻再婚，他也不打算停止給前妻及孩子的費用，更表示前妻是一名好母親，他會在有能力的 時候，繼續支付她與孩子的生活費用。

諾瑪麗扎指出，這名男子當年與前妻在想法上出現分歧，經過許久努力後仍無法達成一致，於是決定離婚，

他離婚後選擇搬出了住家，而不是讓前妻及孩子離開，因為他希望讓孩子及前妻住在他們熟悉的地方；此外，他也給前妻買了一輛車，還配上一張信用卡，當作給前妻的車油費。

男子對前妻有情情義，除了買車及配上信用卡付油費外，離婚後還繼續給前妻一筆家庭開銷，以及孩子的生活和教育費。

除了前妻每個月1000令吉(約1800港元)的贍養費，包括；其他如醫藥、帶孩子旅行、購買佳節新裝及其他開銷，同樣由他負擔；即使兩人離婚10年了，男子也已經再婚5年了，這一切都不曾改變過。

諾瑪麗扎曾問過男子，若其前妻將來再婚，他是否還會繼續履行自己的責任，男子則回答說：「只要我還能給的，就會繼續做！」

男子說，其前妻是個很好的母親，而對於他繼續這麼做是否會有回報，他交由上蒼來決定。

貼文一出，即引起網民討論，許多網民大讚這名男子的胸襟不凡，即使離婚了 ，卻依然照顧著前妻及孩子的生活，甚至超額完成了應盡之責，十分難得 。

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責任編輯︰王明芳