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【47人初選案】區諾軒續就初選案作供　區指戴耀廷所建議已加入協調文件

社會 14:12 2023/02/15

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（資料圖片）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，今（15日）展開第8天審訊。已轉任控方證人的區諾軒續作供，區指九龍東第3次協調會議後，有關初步協調結果的文件在出席者的通訊群組傳閱，區稱記不起完整內容，但至少有戴耀廷倡議用權力否決預算案的字句在內。

區諾軒今續作供稱，九龍東第3次協調會議決議了重辦公投、目標議席、擬定初步宣傳策略及匯報初選論壇進度。區稱，會後觀塘區議會主席蔡澤鴻，在「35+九東立選座談會」WhatsApp群組上發放名為「35+九東final.docx」的檔案，指是初步協調結果。法官李運騰直言由控方展示的文件中，只見一串字母，問及控方有否蔡發放的檔案，惟控方表示沒有。

區稱無法記起檔案完整內容，惟至少可以確認戴耀廷提及的「積極運用《基本法》權力否決財政預算案」字句於檔案出現，以及一些詳情關於舉辦九東初選，此時有被告於犯人欄內竊竊私語。

法官問及，區是否打開過檔案閱讀。區稱有，並指檔案涵蓋歷次協調會議的摘要。控方續指，蔡其後再發放了更新版本，區稱有印象收過，但已忘記內容，又稱其有「鏟機」習慣，只能確認有收過相關檔案。

控方追問，區能否確認戴倡議的「否決預算案」字句於檔案出現，區稱應該存在，旁聽席即傳出笑聲。

何桂藍代表律師Trevor Beel隨即指控方提問方式非常具引導性，法官李運騰笑言自己亦有同感，一直等待辯方提出反對。其後控方修改問法，惟間中亦被法官糾正問題及提醒。

另有辯方反對，法庭傳譯員將「應該存在」譯作「相信（Believe）」，意思有別。法官認為區言下之意是區不能肯定。

區續稱，九龍東總共召開5次協調會議，而在第3次會議時已決定重辦初選，「個制度已經上咗軌道」，即透過公民投票，目標奪取3個議席，故他沒出席餘下的會議。

審訊下午續。

 

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記者：陳曉欣

 

 

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