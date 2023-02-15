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【復常之路】航空業人手短缺　政府：未打算納入「香港人才清單」中

社會 15:51 2023/02/15

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熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

（資料圖片）

本港及外地防疫措施日漸放寬，今年一月，航班起降量及客運量已分別回復至疫情前的50%及35%。航空業人手需求大增。有立法會議員在立法會大會上問及航空業人手不足問題，局方回應指暫未打算引入外地人手。

民建聯立法會議員林琳問及政府有何措施協助解決人手不足問題，以及會否把部分航空業工種納入「香港人才清單」和以輸入外勞作短期紓緩措施。

政府回應指，為保障本地機師的受聘機會及鼓勵本地航空公司培訓飛機師學員，

暫時未有計劃把機師加入「香港人才清單」內。而針對輸入外勞以填補其他人手短缺方面，政府指會考慮業界的實質需求，以及對本地勞動市場的影響，務求在兩者取得平衡。

政府表示，未來數月，機管局分別與勞工處和工會繼續舉辦招聘活動。機管局亦正進行新一輪人力調查，預計於本季內完成。在綜合業界意見及調查結果後，政府會聯同機管局探討不同可行性，目標於今年下半年制訂相關措施。機管局一直積極引進創新科技，以減輕機場人手壓力。

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記者：李梓𨭎

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