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【死因研訊】69歲婦「通波仔」手術後不治死因研訊　家屬質疑院方未交代手術風險

社會 14:18 2023/02/15

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醫管局九龍東聯網醫生謝德基。（梁錦麟攝）

69歲退休婦疑因肩膊疼痛到廣華醫院求診，被發現有心肌梗塞，轉至伊利沙伯醫院進行「通波仔」手術後，出現心臟積水，心臟停頓約1小時，翌日離世。死因庭今（15日）展開研訊，死者兒子質疑院方當時未有交代手術風險及必要性，並懷疑有醫生在手術時出錯。

死者黃琼愛，2019年3月2日到廣華醫院急症室求診後，被發現有心肌梗塞，被轉至伊利沙伯醫院進行「通波仔」手術，術前疑一度心臟停頓，術後出現心臟大動脈流血，心臟停頓約1小時，需進行大動脈修補手術，死者於術後已無法救治，翌日離世，終年69歲。

死者兒子馮銘忠作供稱，死者於2019年3月3日離世，生前獨居於元州邨，未有吸煙等不良嗜好，依靠儲蓄和生果金維生。馮指，死者離世前1天曾因肩膊等部位疼痛，遂到廣華醫院急症室求診，隨後出現心肌梗塞，被轉至伊利沙伯醫院進行「通波仔」手術。

馮指，他於死者轉院後一直在指定樓層等候，直至死者離開手術室後方接觸死者，當時死者能發聲示意。惟及後有護士稱死者心跳不正常、心臟有積水及心臟血管流血。

馮續指，死者約於下午1時進行抽積水手術，其後有醫生指手術影響死者心臟大動脈流血，需要在大腿植入監察儀器。及至下午5時，馮再獲告知死者大動脈流血不止，心臟曾停頓1小時，需進行大動脈修補手術。及至晚上9時，馮被告知死者已無法救治，死者翌日晚上離世。

馮質疑院方當時未有交代手術風險及必要性，亦懷疑有醫生在手術時出錯。

醫管局一方問及馮是否得知死者在進行「通波仔」手術前曾心臟停頓，馮供稱不知道，又指沒有看到死者轉院後曾簽署2張手術同意書。

醫管局九龍東聯網醫生謝德基作供稱，他當時是廣華醫院門診部醫生，死者於2月28日曾向他求診，當時死者肩膊有持續約1星期的機械式疼痛，謝診斷後未有特別發現，認為死者屬頸椎退化，故處方藥膏予死者。

研訊下午續。

 

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記者：梁錦麟

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