【性侵女兒】稱因迷信教唆丈夫性侵兩女兒　母認非禮等罪囚3年官斥匪夷所思

▲ 涉案母親今於高等法院承認非禮等4罪，判監3年。（資料圖片）

42歲母親聲稱因迷信，為令兩名9至14歲的女兒身體健康及聽話，替女兒拍裸體片段，並讓第二任丈夫親吻女兒下體。母親為教導兩女兒性教育及如何性交，著兩姐妹觀看母親與丈夫性交過程等。直至12歲的幼女因𠝹手而向社工揭發事件，涉案母親今（15日）於高等法院承認非禮等4罪，判監3年。法官斥事件匪夷所思，認為被告須直接向女兒道歉令其釋懷，並著被告做好本份，好自為之。



被告現年42歲，承認製作兒童色情物品罪、兩項向年齡在16歲以下的兒童作出猥䙝行為及協助和教唆猥䙝侵犯另一人，事發於2017年3月3日及2019年4月22日，事主X當時9及12歲，Y則13至14歲。至於案中繼父則早前被裁定強姦Y等8罪成，押後至3月27日判刑。



代表律師求情指，被告因迷信及教育程度低才犯案，已獲得X原諒，並希望於庭上有傳媒在場下道歉。



法官坦言難以接受被告做法，「與老公性交俾兩個細路女睇，教點性交？為身體好？性教育定性快感，真係唔知，搞到細路女要𠝹手」。法官直言「兩個細路好慘，受埋啲咁創傷，但佢哋無得選擇，唔通唔要阿媽」。



法官判刑時指，被告作為現代女性，讀書至中二，並非無識之士，曾任售貨員及美容師，居然拍下女兒裸照，聲稱對其身體好，實在難以置信，不解為何這樣做。



法官指被告作為母親，不但沒有保護女兒，更令女兒被性侵及傷害。報告顯示X嚴重受創，因其自殘𠝹手而揭發事件，可見其受事件困擾，至今未能釋懷。法官指被告嚴重違反誠信，不但沒有保護女兒，甚至教導女兒觸摸丈夫性器官，並協助丈夫非禮女兒，就所有控罪判囚3年，基於被告已還押逾3年，故可即時釋放。



法官最後勸導被告「唔該你啦，就算尷尬都要做，要親口向女兒道歉，令佢哋釋懷」，法官強調「庭上講無用，要直接講」。



案情指，被告離婚後與雲南漢再婚，丈夫於被捕前取得單程證來港定居。



2019年11月，當時12歲的X因𠝹手而轉介學校社工跟進，X披露於同年4月至5月間某個晚上，她與被告及繼父同床而睡，其間遭被告按下及脫去內褲，繼父舔其下體及以下體觸摸，X感到驚恐而不敢作聲，事後告知胞姐Y。社工其後報警，揭發更多性侵事件。



警方於被告手機發現一段X裸體片段， X當時9歲。被告警誡下稱，離婚後變得迷信，遂拍下X裸照，相信可使X身體健康，並把照片傳送予神婆「睇相」後刪除。



及後被告稱要教兩姐妹性教育，包括如何懷孕或避孕和性交，分別兩次著兩姐妹到房間，觀看被告與繼父性交，其間被告更示範如何手淫及口交。被告又指兩姐妹對性好奇，著兩人觸碰繼父下體。



及至2019年4月，X與被告及繼父睡覺，突然感到有人伸手於衣服內觸摸其胸部，並有人掀起其衣服，被告按住X的小腿，脫去其褲子，再以雲南話說「快點」，繼父遂依從舔X下體。



被告於警方錄影會面時稱，從網上得悉，若想女兒身體健康及聽話，便要讓她的男人吻女兒下體。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9



記者：林育慧