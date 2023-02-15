  • 20°C
香港時間 : 2023215日 (週三) 15:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【博彩稅】許正宇：審慎考慮多種因素決定是否調整博彩稅    無計劃增牌照

政治 14:44 2023/02/15

分享：

分享：

熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

財庫局局長許正宇強調，政府一貫政策不鼓勵賭博。（陳國峰攝）

財經及庫務局局長許正宇表示，政府會審慎考慮不同因素，決定是否上調博彩稅，無計劃增發賭博牌照引入競爭。

許正宇今日在立法會回應議員口頭質詢時指出，政府在做財政預算案諮詢期間，收到有政黨建議加博彩稅，他表示，為了確保政府財政的可持續性，政府會在盡可能不影響民生、及維持低稅率政策的前提下，研究不同措施以增加收入，包括調整稅率，會因應政府財政情況、香港經濟環境、對社會各階層等人士的影響等因素，審慎考慮調整博彩稅的建議。

至於增加牌照方面，許正宇指出，政府一貫政策是不鼓勵賭博，按現行做法，政府只會向馬會一個機構發出經營足球博彩牌照，避免經營者互相競爭而刺激對賭博需求，強調目前沒有計劃增加足球博彩牌照的數目。

選委界議員吳傑莊則關注，政府會否研究在足球賽馬活動外，開設更多運動博彩項目，例如籃球NBA及一級方程賽車等，一方面減少市民在外圍非法賭博，政府亦可通過稅收增加庫房收入。

民青局副局長梁宏正表示，若市民對特定博彩活動有龐大及持續的需求、有關需求目前從非法途徑得到滿足、即使加強執法也難以解決的話，以及規範該類博彩活動獲社會支持，則可增加該特定博彩項目，但他指，按目前掌握的資料顯示，未有需要增加。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：關景騰

相關文章

【博彩稅】新民黨倡上調足球博彩稅　馬會：將對香港造成無法挽回的損害
23:14 2023/01/26
【博彩稅】新民黨倡上調足球博彩稅　馬會：將對香港造成無法挽回的損害
【博彩稅】葉劉指對馬會反應感費解　稱馬會高層或可用擴賭博業務作加稅條件
16:11 2023/01/27
【博彩稅】葉劉指對馬會反應感費解　稱馬會高層或可用擴賭博業務作加稅條件
【足球博彩稅】鄉議局倡增足球博彩稅率　劉業強笑言馬會儲備充足：「莫非要收購車路士？」
18:11 2023/01/29
【足球博彩稅】鄉議局倡增足球博彩稅率　劉業強笑言馬會儲備充足：「莫非要收購車路士？」

你可能感興趣

【博彩稅】新民黨倡上調足球博彩稅　馬會：將對香港造成無法挽回的損害
23:14 2023/01/26
【博彩稅】新民黨倡上調足球博彩稅　馬會：將對香港造成無法挽回的損害
【博彩稅】葉劉指對馬會反應感費解　稱馬會高層或可用擴賭博業務作加稅條件
16:11 2023/01/27
【博彩稅】葉劉指對馬會反應感費解　稱馬會高層或可用擴賭博業務作加稅條件
【足球博彩稅】鄉議局倡增足球博彩稅率　劉業強笑言馬會儲備充足：「莫非要收購車路士？」
18:11 2023/01/29
【足球博彩稅】鄉議局倡增足球博彩稅率　劉業強笑言馬會儲備充足：「莫非要收購車路士？」
政治 許正宇 賽馬 非法賭博 博彩稅 梁宏正 新民黨 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【爺孫戀】72歲李龍基與中年女友將低調完婚　基哥不煙不酒依然「有心有力」
13:34 2023/02/14
【爺孫戀】72歲李龍基與中年女友將低調完婚　基哥不煙不酒依然「有心有力」
【死性不改】雯雯獲出價50萬包養一個月　被追問張致恒性能力以14字回覆
16:54 2023/02/14
【死性不改】雯雯獲出價50萬包養一個月　被追問張致恒性能力以14字回覆
【Crown Me】黃心穎親填詞抒發心聲　透露三圍數字自嘲Cheap【內附歌詞】
14:41 2023/02/14
【Crown Me】黃心穎親填詞抒發心聲　透露三圍數字自嘲Cheap【內附歌詞】