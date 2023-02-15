【博彩稅】許正宇：審慎考慮多種因素決定是否調整博彩稅　無計劃增牌照

▲ 財庫局局長許正宇強調，政府一貫政策不鼓勵賭博。（陳國峰攝）

財經及庫務局局長許正宇表示，政府會審慎考慮不同因素，決定是否上調博彩稅，無計劃增發賭博牌照引入競爭。



許正宇今日在立法會回應議員口頭質詢時指出，政府在做財政預算案諮詢期間，收到有政黨建議加博彩稅，他表示，為了確保政府財政的可持續性，政府會在盡可能不影響民生、及維持低稅率政策的前提下，研究不同措施以增加收入，包括調整稅率，會因應政府財政情況、香港經濟環境、對社會各階層等人士的影響等因素，審慎考慮調整博彩稅的建議。



至於增加牌照方面，許正宇指出，政府一貫政策是不鼓勵賭博，按現行做法，政府只會向馬會一個機構發出經營足球博彩牌照，避免經營者互相競爭而刺激對賭博需求，強調目前沒有計劃增加足球博彩牌照的數目。



選委界議員吳傑莊則關注，政府會否研究在足球賽馬活動外，開設更多運動博彩項目，例如籃球NBA及一級方程賽車等，一方面減少市民在外圍非法賭博，政府亦可通過稅收增加庫房收入。



民青局副局長梁宏正表示，若市民對特定博彩活動有龐大及持續的需求、有關需求目前從非法途徑得到滿足、即使加強執法也難以解決的話，以及規範該類博彩活動獲社會支持，則可增加該特定博彩項目，但他指，按目前掌握的資料顯示，未有需要增加。

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記者：關景騰