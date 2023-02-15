  • 17°C
香港時間 : 2023215日 (週三) 18:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】Anson Lo預告將出跳唱歌　教主謙稱：未有資格做《造星V》導師【有片】

娛樂 17:45 2023/02/15

分享：

分享：

熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

今日（2月15日），MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）現身太古城出席汽水品牌一周年活動，過千名神徒佔據商場4層樓，場面相當熱鬧。身為品牌代言人的教主，介紹期間限定的打卡位，又與得獎粉絲玩遊戲、拍大合照。

活動後，教主接受訪問，預告將推出新歌，又談到MIRROR 12子的動向。而教主接受訪問、離場時，其經理人花姐（黃慧君）一直在旁，花姐更幫忙拿著神徒送給教主的禮物。

【MIRROR成員】教主與歌迷齊過情人節　 Anson Lo關注阿Mo康復情況【有片】

花姐細心照顧教主。（陳慧安 攝）

教主：睡姿都有懷習慣

行程排得密密麻麻的教主，接連兩天出席活動會粉絲，他指自己在昨天活動後，休息數小時後就開會，當中有關新歌的後期、品牌，他強調：「都有休息到」。

教主被腰痛纏身 ，他交代現況：「其實睇過好多醫師都話無得好快根治，係以年計，我依家都有去做物理治療，可能同飲食有關，或者瞓得唔夠，由細細個3歲到依家嘅睡姿都有壞習慣，係要慢慢去調節，所以大家唔駛擔心，唔可以太快好返。」

教主又指好快就會推出品牌Chapter 2的產品，但Chapter 1的產品就不會再加量。

    點擊圖片放大
    +13
    +12

預告新歌

教主預告新歌即將會在2月尾推出，「會係一首跳唱快歌，其實都好耐無出跳唱歌，上一次出已經係上年年中次之前《King Kong》，隔咗9個月無出跳唱歌，就好興奮。呢一首歌係一首輕鬆、趣怪、開心、Funny嘅一首歌，其中嘅道理又係我呢一兩年學識嘅一個道理，係一個價值觀，都係每一個人應該要守住嘅道理。」

他又指不可以透露太多，形容是很有意思的一首跳唱歌。

教主即將推出新歌！（陳慧安 攝）

教主：未有資格做《造星V》導師

教主表示知道有《全民造星V》，不過自己現時未有太多留意。提到有參賽者與他、Dee哥、肥仔、193「撞樣」，他笑問：「撞樣係唔係好事？」

他指自己未有接到有份參與《造星V》的通知，他認為自己未有資格做《造星V》導師，「對比其他人，我年資都係好淺，係4年，我覺得再過多幾年先。」

談到工作動向，他稱在電影工作比較多，有機會需要離開香港。他指，因為合約問題，而不可透露太多有關新角色是甚麼。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

MIRROR將齊人現身？

提到有指MIRROR 12子將於本月24日出席活動，他回答說：「我無得promise係唔係12子一齊出席，因為姜濤都仲休息緊，佢好返好多，因為都好多臨時變數，我覺得唔係我去promise大家究竟會唔會12個一齊，但我當然希望可以，大家觀眾都好耐無見過我哋12個一齊企喺台上見下大家，我諗大家都會好想見到。」

教主續說：「我覺得身體真係最緊要，一個人身體健康係重要過究竟可唔可以12個人一齊，一定要等到好返，make sure佢好返，或者任何人無病無痛先可以上台見到大家。」

最新影片推介：蔡國威專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】蔡國威演藝事業遇樽頸曾轉行　罕談雙親坦言與生母感情淡如水

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

記者：陳淑霖

相關文章

【MIRROR成員】教主與歌迷齊過情人節　 Anson Lo關注阿Mo康復情況【有片】
15:54 2023/02/14
【MIRROR成員】教主與歌迷齊過情人節　 Anson Lo關注阿Mo康復情況【有片】
【叱咤樂壇】姜濤談跪地演出教主答謝神徒　MIRROR喜見So Ching歸隊COLLAR齊人上台【有片】
13:25 2023/01/02
【叱咤樂壇】姜濤談跪地演出教主答謝神徒　MIRROR喜見So Ching歸隊COLLAR齊人上台【有片】
【民間電視大獎】Anson Lo江美儀分奪民選視帝視后　姜濤共奪1.5獎僅次教主
17:10 2023/02/09
【民間電視大獎】Anson Lo江美儀分奪民選視帝視后　姜濤共奪1.5獎僅次教主
【MIRROR成員】盧瀚霆親自為自家品牌驗貨　Anson Lo任人肉生招牌拍宣傳片
12:18 2023/01/26
【MIRROR成員】盧瀚霆親自為自家品牌驗貨　Anson Lo任人肉生招牌拍宣傳片

你可能感興趣

【MIRROR成員】教主與歌迷齊過情人節　 Anson Lo關注阿Mo康復情況【有片】
15:54 2023/02/14
【MIRROR成員】教主與歌迷齊過情人節　 Anson Lo關注阿Mo康復情況【有片】
【叱咤樂壇】姜濤談跪地演出教主答謝神徒　MIRROR喜見So Ching歸隊COLLAR齊人上台【有片】
13:25 2023/01/02
【叱咤樂壇】姜濤談跪地演出教主答謝神徒　MIRROR喜見So Ching歸隊COLLAR齊人上台【有片】
【民間電視大獎】Anson Lo江美儀分奪民選視帝視后　姜濤共奪1.5獎僅次教主
17:10 2023/02/09
【民間電視大獎】Anson Lo江美儀分奪民選視帝視后　姜濤共奪1.5獎僅次教主
盧瀚霆 娛樂人物職業 演員 歌手 電影 歌曲 Mirror 娛樂行業

最高瀏覽

【爺孫戀】72歲李龍基與中年女友將低調完婚　基哥不煙不酒依然「有心有力」
13:34 2023/02/14
【爺孫戀】72歲李龍基與中年女友將低調完婚　基哥不煙不酒依然「有心有力」
【死性不改】雯雯獲出價50萬包養一個月　被追問張致恒性能力以14字回覆
16:54 2023/02/14
【死性不改】雯雯獲出價50萬包養一個月　被追問張致恒性能力以14字回覆
【遇溺意外】6歲男童上游泳課溺水腦死　母痛心表示：這是不該發生的事
12:14 2023/02/14
【遇溺意外】6歲男童上游泳課溺水腦死　母痛心表示：這是不該發生的事