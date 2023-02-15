【居屋2022】單身申請獲邀揀樓　啟德180呎納米盤料爭崩頭

▲ 居屋單身申請首日揀樓。（陳靜儀攝）

房委會今期推售7個居屋新盤，當中一人申請者今日（15日）開始揀樓。目前只剩啟德啟欣苑、觀塘安秀苑及東涌裕雅苑仍未售罄，可供一人申請者選擇。

單人申請者在眾多申請中排在最後，有900個配額，只能選擇家庭申請者揀剩的單位。市民盧先生為岳母申請居屋，他指好難得抽中居屋，因此對單位地點「冇咩所謂，有乜揀乜」。他稱欣賞政府的公屋的政策，但希望能興建更多居屋，讓中產人士受惠。

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各屋苑之中，最平單位座落於啟德啟欣苑，僅$124萬元起。譚先生原本與家人同住公屋，以綠表申請居屋只需付半成首期。他指大約有$200萬預算，希望購入較大的單位，但輪到單人申請時的選擇不多，最終購入啟欣苑180呎的單位。譚先生的女友亦有陪同他揀樓，他指暫時會先自住，住滿5年後會考慮換更大的單位與女友同住。

市民林小姐心水啟欣苑，但發現剩下的單位太細，最終轉戰裕雅苑。林小姐原本居住公屋，已經「儲咗四十幾年錢」，今年終於抽到居屋，希望轉換一下環境。她表示理解政府的做法，家庭優先揀樓是應該的，即使剩很少選擇都可接受。

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記者：吳穎嵛