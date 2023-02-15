【家教欠奉】港爸媽懶理仔女搭飛機尖叫亂走　乘客大呻：5個鐘都無得抖

▲ 港爸媽懶理仔女搭飛機吵鬧亂走，同行乘客大受滋擾。

飛機乘客都會諒解小朋友困在機上數小時，哭鬧少不免，可是如果同行家人放任孩子滋擾乘客，真的令人生厭。有網民在東京飛往香港的航班上，遇到一家六口三代同堂，當中有兩名目測2至4歲的小孩，在機程上無間斷說話，不時尖叫加亂走，即使空中服務員勸阻，家長依然懶理，同行乘客批評他們沒家教。

沒家教與公德心

有名網民向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，分享乘坐一班由東京至香港航班上的經歷，事發在12日（周日），同機有一家六口，網民感嘆在5個多小時的航程，小孩的聲音一直沒有停止，家長亦沒有好好管束，任由小孩滋擾其他乘客，直言「感到現在的家庭教育真失敗」。

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事主的座位前四排有一對父母及公公婆婆，另外還有兩名目測2至4歲的小孩，一家六口，而他的旁邊就有另外一家三口，是一對父母和嬰兒，事主發現兩家人家教大不同。

一家六口的座位分布是媽媽與女孩坐，後面是婆婆與男孩坐，最後是公公與爸爸，由飛機尚未起飛，女童已不停說話，其中夾雜尖叫聲，直至起飛時尖叫聲更大，不過事主理解小孩子對飛機起飛會有不安的情緒。幸而，在旁邊父母一直輪流安撫嬰兒，所以嬰兒沒有吵鬧。

一家六口中的女孩就一直大聲說話，甚至間中尖叫，而她的媽媽只是「殊殊」幾次，惜仍未有制止。

兩孩在飛機走道亂走

當派飛機餐時，一家六口的孩子們在走道上走來走去，空中服務員向小朋友勸說︰「有餐車經過會弄傷你們的，麻煩在座位上坐好」。除了小孩在機上亂走危險外，事主難忍孩子們一直說話，聲音沒有停止，大呻︰

即使我頭戴耳機看電影都沒能遮蓋孩子的吵鬧聲。

用餐完畢開始調暗燈光準備休息之時，孩子的吵鬧聲仍然持續，間中有類似撲克牌洗牌的聲音傳出，空中服務員上前了解，發現是公公在玩牌，勸說他減低聲浪避免打擾其他乘客休息。

直至燈光已昏暗，小孩的吵鬧聲沒有停下來，兩小孩更在沒有大人陪同下，在走道走來走去，由於空中服務員正在休息，家長們又沒有制止小孩，事主不能入睡，無奈在5小時多的機程完全不能休息。

網民留言︰教養問題

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文章獲「生仔要考牌系列」授權。

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責任編輯︰顏紫燕