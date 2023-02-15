  • 20°C
香港時間 : 2023215日 (週三) 16:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【愛Plan B】視后江美儀大銀幕騷演技　黃智賢演照顧病妻暖男丈夫：甘苦與共

娛樂 15:45 2023/02/15

分享：

分享：

熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

《愛Plan B》

出爐視后江美儀與黃智賢合演電影《愛Plan B》，江美儀飾演晶晶與黃智賢飾演丈夫文國成相愛多年，更買了大屋準備迎接退休生活。

但晶晶在夏威夷旅行時被罕見病毒入侵腦部，陷入昏迷，生命危在旦夕，就算後來醒來，晶晶的語言和行動能力均嚴重受損，甚至會忘了眼前人是誰，但丈夫文國成仍然不離不棄。

【回家】黃智賢6歲街市買餸學煮飯　每逢下廚念親恩：心入面不停多謝媽咪

《愛Plan B》

黃智賢表示被不少戲中劇情感動：「最感動是找結婚戒指一幕 ！婚戒象徵對婚姻的承諾 ：『甘苦與共 福禍同當』，對已婚的人仕 ，包括我，很觸動人心。」

他最難忘是片中，國成與妻子共舞一場：「重病的她每當聴到詩歌就按耐不住想起舞，是回應神的大能和愛。男女主角都得著安慰和醫治，享受與神同在的喜悅。」

《愛Plan B》

要體諒與包容
 
而戲中有大量照顧長期病患者的情節，作為照顧者甚至被照顧者的辛酸都在大銀幕深刻展示。

他感慨說：「照顧長期病患者不容易，是長期的服侍，要具備耐心 、愛心及專心；病患者的情緒起伏大更與照顧者情感相連結，病患者發脾氣、使性子，往往衝著最親的照顧者而來。特別要耐心，體諒包容，有時真的要視對方如小孩子，悉心照顧。」

《愛Plan B》

張彥博展歌喉

幸好除國成外，片中飾演兩人兒子的張彥博亦有耐心照料媽媽，更會在戲中一展歌喉。

另外，喬宏太太小金子亦難得地演出一角，戲中她飾演黃智賢及江美儀的鄰居，丈夫過身後一直獨居，後來自己坐Uber去善終中心，這一幕演繹又豁達感動。

最新影片推介：蔡國威專訪：

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】蔡國威演藝事業遇樽頸曾轉行　罕談雙親坦言與生母感情淡如水

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R  

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【逆天奇案】感激丈夫黃智賢支持圓畫家夢　藝術家Maggie Loh：不想追逐名利失去自我
17:08 2021/05/10
【逆天奇案】感激丈夫黃智賢支持圓畫家夢　藝術家Maggie Loh：不想追逐名利失去自我
【TVB視后】吳君祥+冬嬸現身力撐　江美儀與前夫離婚7年後重聚
13:21 2023/02/09
【TVB視后】吳君祥+冬嬸現身力撐　江美儀與前夫離婚7年後重聚
【萬千星輝頒獎典禮2022】江美儀封后獲前夫吳君祥送祝福　與君如胞弟再見亦是朋友
11:22 2023/01/11
【萬千星輝頒獎典禮2022】江美儀封后獲前夫吳君祥送祝福　與君如胞弟再見亦是朋友
【民間電視大獎】Anson Lo江美儀分奪民選視帝視后　姜濤共奪1.5獎僅次教主
17:10 2023/02/09
【民間電視大獎】Anson Lo江美儀分奪民選視帝視后　姜濤共奪1.5獎僅次教主

你可能感興趣

【逆天奇案】感激丈夫黃智賢支持圓畫家夢　藝術家Maggie Loh：不想追逐名利失去自我
17:08 2021/05/10
【逆天奇案】感激丈夫黃智賢支持圓畫家夢　藝術家Maggie Loh：不想追逐名利失去自我
【TVB視后】吳君祥+冬嬸現身力撐　江美儀與前夫離婚7年後重聚
13:21 2023/02/09
【TVB視后】吳君祥+冬嬸現身力撐　江美儀與前夫離婚7年後重聚
【萬千星輝頒獎典禮2022】江美儀封后獲前夫吳君祥送祝福　與君如胞弟再見亦是朋友
11:22 2023/01/11
【萬千星輝頒獎典禮2022】江美儀封后獲前夫吳君祥送祝福　與君如胞弟再見亦是朋友
黃智賢 江美儀 張彥博 電影 家庭關係 夫妻之道

最高瀏覽

【爺孫戀】72歲李龍基與中年女友將低調完婚　基哥不煙不酒依然「有心有力」
13:34 2023/02/14
【爺孫戀】72歲李龍基與中年女友將低調完婚　基哥不煙不酒依然「有心有力」
【死性不改】雯雯獲出價50萬包養一個月　被追問張致恒性能力以14字回覆
16:54 2023/02/14
【死性不改】雯雯獲出價50萬包養一個月　被追問張致恒性能力以14字回覆
【Crown Me】黃心穎親填詞抒發心聲　透露三圍數字自嘲Cheap【內附歌詞】
14:41 2023/02/14
【Crown Me】黃心穎親填詞抒發心聲　透露三圍數字自嘲Cheap【內附歌詞】