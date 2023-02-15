【愛Plan B】視后江美儀大銀幕騷演技　黃智賢演照顧病妻暖男丈夫：甘苦與共

▲ 《愛Plan B》

出爐視后江美儀與黃智賢合演電影《愛Plan B》，江美儀飾演晶晶與黃智賢飾演丈夫文國成相愛多年，更買了大屋準備迎接退休生活。

但晶晶在夏威夷旅行時被罕見病毒入侵腦部，陷入昏迷，生命危在旦夕，就算後來醒來，晶晶的語言和行動能力均嚴重受損，甚至會忘了眼前人是誰，但丈夫文國成仍然不離不棄。

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▲ 《愛Plan B》

黃智賢表示被不少戲中劇情感動：「最感動是找結婚戒指一幕 ！婚戒象徵對婚姻的承諾 ：『甘苦與共 福禍同當』，對已婚的人仕 ，包括我，很觸動人心。」

他最難忘是片中，國成與妻子共舞一場：「重病的她每當聴到詩歌就按耐不住想起舞，是回應神的大能和愛。男女主角都得著安慰和醫治，享受與神同在的喜悅。」

▲ 《愛Plan B》

要體諒與包容



而戲中有大量照顧長期病患者的情節，作為照顧者甚至被照顧者的辛酸都在大銀幕深刻展示。

他感慨說：「照顧長期病患者不容易，是長期的服侍，要具備耐心 、愛心及專心；病患者的情緒起伏大更與照顧者情感相連結，病患者發脾氣、使性子，往往衝著最親的照顧者而來。特別要耐心，體諒包容，有時真的要視對方如小孩子，悉心照顧。」

▲ 《愛Plan B》

張彥博展歌喉

幸好除國成外，片中飾演兩人兒子的張彥博亦有耐心照料媽媽，更會在戲中一展歌喉。

另外，喬宏太太小金子亦難得地演出一角，戲中她飾演黃智賢及江美儀的鄰居，丈夫過身後一直獨居，後來自己坐Uber去善終中心，這一幕演繹又豁達感動。

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