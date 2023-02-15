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【創新教育】中大教師研創新教學方式　助學生在家遙距進行實時實驗

社會 15:52 2023/02/15

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熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

中大教師研創新教學方式，助學生在家遙距進行實時實驗。（李志強攝）

經歷三年的新冠疫情後，在線教學越趨普及，促進了創新教育發展。香港中文大學（中大）工程學院機械與自動化工程學系韓東昆博士與團隊，開發「翻轉在線實驗室」(Flipped online laboratory)，將實驗課帶進在線課堂中。團隊由零開始設計及組裝12隻機械臂，讓學生在家中運用跨平台遙距控制技術，實時操作大學實驗室內的儀器及機械臂。

「翻轉在線實驗室」的理念是學生可以在「翻轉（Flipped）實驗室」指南（即學生於上課前，預先觀看實驗短片進行備課）的幫助下進行「在線(online)實驗室」，實時構建和操作機械人。「翻轉在線實驗室」特別之處在於上網課的學生所操控的機械人並非虛擬的，而是借助跨平台遠程控制技術，學生遠程使用個人電腦控制實驗室內的電腦，並進一步對實驗室內的機器人進行實時調整和控制。

縱使防疫措施現已放寬，學校恢復面授課堂，「翻轉在線實驗室」仍有其實際用途。韓博士進一步拓展該技術的應用，與英國一所學校合作，通過「翻轉在線實驗室」進行連線，讓兩校學生遙距交換控制對方實驗室內的機械人，促進兩地的學術及文化交流。此外，他更精益求精，推出專業版本的「專業版翻轉在線實驗室」（Flipped Online Laboratory Pro），加入自動評估學生實驗室表現的功能。

韓博士的教學以學生為本，採用「科技與人結合」（technology – human hybrid system）教學方法，以培養及提高學生的創造力、學習動力及效率，其創新的教學方式和課程設計，更讓他成為2022年度博文教學獎得獎者之一。韓博士於2017年加入中大，其傑出教學獲大學頒授多個獎項，包括中大博文教學獎（2022年）、兩次獲頒院長模範教學獎（2019、2021年），以及通識教育模範教學獎（2018年）。

韓博士表示︰「教書是我選擇的使命，讓我感受到了愛、想象力、熱情和滿足感。教書過程中最大的得著是，發現一些可以讓學生學得更快更容易吸收的教學方法。我十分感激中大各位同事和學生的熱心幫助，才能發展出這創新的教學方式。」

 

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記者：李志強

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